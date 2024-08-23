19.8 مليار درهم استثمارات صينية مباشرة في دبي خلال 8 أعوام

كشف مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، عن ارتفاع إجمالي عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي إلى 5400 شركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضخها المستثمرون والشركات الصينية في الإمارة نحو 19.85 مليار درهم خلال ثماني سنوات (2015-2023)، مؤكداً التزام الغرفة بدعم نمو وتوسع الشركات الصينية للانطلاق من دبي إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال فعاليات «منتدى دبي للأعمال - الصين» الذي نظمته غرف دبي في مدينة بكين، بمشاركة 800 من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات الصينية الذين تعرّفوا عن كثب إلى حزمة من الفرص الاستثنائية التي تزخر بها أجندة دبي الاقتصادية (D33)، إلى جانب مشاركة رفيعة المستوى من جهات حكومية وشركات خاصة من الإمارة.

وأفادت غرف دبي في بيان، أمس، بأنه تم خلال المنتدى الذي عقد تحت شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود» استعراض الآفاق الواعدة والمقومات التنافسية التي يتمتع بها اقتصاد دبي، إضافة إلى أبرز المبادرات والمشروعات الاستراتيجية في الإمارة التي توفر فرصاً استثمارية نوعية لمجتمع الأعمال الصيني والعالمي.

خارطة طريق

وقال لوتاه خلال كلمته في المنتدى: «تشكل أجندة دبي الاقتصادية (D33) خارطة طريق تنموية متكاملة تعزز المقومات التنافسية وتسخّر الجهود والطاقات لتحقيق المستهدفات الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، بالاعتماد على الشراكة الوثيقة والتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص، لتوفير بيئة استثمارية استثنائية لمجتمع الأعمال العالمي».

وأضاف لوتاه: «كلنا ثقة بأن (منتدى دبي للأعمال - الصين)، سيسهم بفاعلية في زيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين دبي والصين التي سجلت نمواً بارزاً خلال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أهمية الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية استثنائية لمجتمع الأعمال العالمي.

وكشف لوتاه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش المنتدى، أن إجمالي استثمارات الشركات الإماراتية التي يقع مقرها في دبي بالسوق الصينية، بلغ نحو 1.4 مليار دولار (نحو 5.1 مليارات درهم) من 2015 إلى 2023.

وقال: «لاحظنا اهتماماً أكبر من الشركات الإماراتية في دبي بالسوق الصينية من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثمار في السوق والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتبادلة بين دولة الإمارات والصين».

اجتماعات ثنائية

إلى ذلك، قامت غرف دبي بتنظيم وتنسيق اجتماعات ثنائية للأعمال بين أعضاء الوفد المشارك من دبي من جهات حكومية ومؤسسات وشركات خاصة، مع المستثمرين ومسؤولي الشركات الصينيين المشاركين في المنتدى، لبحث فرص التعاون والشراكات في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما يتيح لمجتمع الأعمال الصيني الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتقدمة التي تتمتع بها دبي للنمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية الواعدة.

مذكرة تفاهم

وأبرمت غرف دبي على هامش فعاليات المنتدى الذي اختتم أول من أمس، مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - بكين، بهدف دعم توسيع العلاقات التجارية وتعزيز الروابط الثنائية بين مجتمعات الأعمال لتحقيق الأهداف المشتركة، إضافة إلى دعم الشركات المنضوية في عضوية المجلس في ما يتعلق بتأسيس وتوسيع استثماراتها في دبي، مع التركيز على دعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي والصين، بالتوازي مع مساعدة الشركات العاملة في دبي على إبرام شراكات واعدة مع نظيراتها في الصين، وتوسيع أعمالها وروابطها التجارية في الأسواق الصينية.

مركز رائد للابتكار

وشهد المنتدى 18 جلسة حوارية تناولت مجموعة من المحاور والقطاعات الرئيسة، منها التجارة والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي، والاستثمارات والمناطق الحرة، والطاقة الخضراء والرعاية الطبية.

وناقشت الجلسات إسهام أجندة دبي الاقتصادية (D33) في الارتقاء بدور دبي في العالم من مركز رئيس للتجارة إلى مركز رائد للابتكار والفرص، وإسهاماته في زيادة تدفق الاستثمارات الصينية إلى الإمارة.

آفاق التجارة الإلكترونية

وخصص المنتدى جلسة حوارية لمناقشة آفاق التجارة الإلكترونية، بما يشمل الاستراتيجيات المناسبة لمواكبة المتطلبات المتغيرة للمستهلكين، إلى جانب أحدث المستجدات المرتبطة بخدمات الدعم والبنية التحتية والتقنيات اللازمة للازدهار في عالم التجارة الإلكترونية سريع النمو. واستعرض المتحدثون في الجلسة أهمية دبي بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها اللوجستية المتقدمة، لتوسع أعمال الشركات الصينية المتخصصة في كل فئات التجارة الإلكترونية، وتوسيع حصتها في هذه السوق التنافسية.

خطط تنموية

كما ناقش مشاركون في إحدى جلسات المنتدى الآفاق والطموحات المشتركة التي تجمع بين أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والخطط التنموية في الصين، وآليات تعزيز شراكات ثنائية واعدة في القطاعات الرئيسة على المدى الطويل.

• غرف دبي نظمت في بكين أول دورة دولية للمنتدى بمشاركة 800 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين.

• 1.4 مليار دولار استثمارات الشركات الإماراتية العاملة بدبي في السوق الصينية.

دور المناطق الحرة

سلط «منتدى دبي للأعمال - الصين» الضوء على الميزات الفريدة لنموذج المناطق الحرة في دبي بتخصصاتها القطاعية المتكاملة ودورها في خطط التنويع الاقتصادي، وتمكين المستثمرين والشركات من تحقيق النمو المستدام، خصوصاً في ما يتعلق بتوسيع علاقات وشراكات الأعمال في كل قطاع، وتحفيز جهود الأبحاث والتطوير والابتكار.

• محمد لوتاه: ملتزمون بدعم نمو وتوسع الشركات الصينية للانطلاق من دبي إلى الأسواق الإقليمية والدولية.