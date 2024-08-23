100 فعالية يستضيفها «دبي التجاري العالمي» في 4 أشهر

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، قائمة الفعاليات التي سيستضيفها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الجاري، وتتضمن أكثر من 100 مؤتمر ومعرض وفعالية تجارية واستهلاكية بارزة تغطي مختلف القطاعات الرئيسة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبدالكريم جلفار، إن استضافة المركز مجموعة من الفعاليات الرائدة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال، موضحاً أن الأجندة تتضمن فعاليات رئيسة مثل معرض «جيتكس غلوبال»، و«عرب لاب لايف»، ومعرض «ويتيكس»، و«أوتوميكانيكا»، إضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى التي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، للإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وأفاد المركز في بيان، أمس، بأن فعاليات سبتمبر ستنطلق بمعرض الورق «بيبر أرابيا» من الثالث إلى الخامس من سبتمبر، فيما تُختتم فعاليات الشهر بمعرض «عرب لاب لايف»، إلى جانب معرض الإمارات للوظائف (رؤية).

ويتخلل الأسبوع الثاني من الشهر (من 10 إلى 12 سبتمبر) جدول حافل بالفعاليات، منها معرض ومؤتمر مستلزمات النوم - الشرق الأوسط، ومعرض إعادة تدوير البلاستيك.

ويشهد أكتوبر عودة فعاليات بارزة مثل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) من الأول إلى الثالث من أكتوبر، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي الثاني والثالث من أكتوبر.

وينظم المركز فعاليات «إكسباند نورث ستار»، أكبر حدث عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين، و«جيتكس إمباكت»، و«قمة مستقبل البلوك تشين»، و«فينتك سيرج»، و«ماركيتيج مينيا»، من 13 إلى 16 أكتوبر في «دبي هاربور»، فضلاً عن الدورة 44 من «جيتكس غلوبال» من 14 إلى 18 أكتوبر 2024.

ويستضيف المركز خلال الأسبوع الأول من نوفمبر معرض «غلفود للتصنيع» من الخامس إلى السابع من نوفمبر 2024، كما يستضيف المؤتمر والمعرض السنوي الـ34 للجمعية الدولية للمطاحن في الشرق الأوسط وإفريقيا 2024 من 11 إلى 13 نوفمبر.

ويشهد النصف الثاني من نوفمبر انطلاق معرض مدن العيش المستدام (LiveableCitiesX)، ومستقبل إدارة المرافق، و«جيو وورلد» من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل، ومعرض الخمسة الكبار 2024 من 26 إلى 29 من الشهر نفسه.

وتفتتح أجندة ديسمبر فعالياتها بمؤتمر الشرق الأوسط لتطور طب العيون من الخامس إلى السابع من ديسمبر، يليه معرض مجموعة الشرق الأوسط اللوجستية، و«أتوميكانيكا دبي» من 10 إلى 12 من الشهر نفسه.