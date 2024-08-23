مليارا درهم استثمارات «تيكوم» في استحواذات ومشروعات جديدة

أنجزت مجموعة «تيكوم»، عمليات استحواذ على أصول تجارية وصناعية جديدة في إطار خطتها الاستراتيجية للتوسّع بقيمة 1.7 مليار درهم، لتتخطّى القيمة الإجمالية لاستثمارات المجموعة هذا العام، ملياري درهم.

وأفادت المجموعة في بيان أمس، بأن هذا الإنجاز يأتي بالتزامن مع إعلانها عن تطوير مساحات مكتبية من فئة الدرجة الأولى بقيمة 340 مليون درهم في مدينة دبي للإنترنت، من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من «مركز الابتكار»، الأمر الذي يعزّز محفظتها من الأصول التجارية من فئة الدرجة الأولى بشكل ملحوظ لتتجاوز 10 ملايين قدم مربعة من المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إضافة إلى نمو محفظتها من الأراضي المخصصة للتأجير إلى 179 مليون قدم مربعة، بما يرسّخ دور المجموعة البارز كمحرك استراتيجي لقطاع الأعمال ويعكس مكانتها الرائدة ضمن قطاع العقارات التجارية في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، عبدالله بالهول، إن عمليات الاستحواذ والمشروعات الاستراتيجية الجديدة بقيمة ملياري درهم تعكس رؤية المجموعة الرامية إلى تعزيز مسيرة نموها المستدام وأدائها القوي، بموازاة حرصها على مواصلة دورها المحوري في تعزيز اقتصاد دبي ودولة الإمارات القائم على المعرفة، من خلال صياغة مستقبل بيئات الأعمال وتوفير كل المقومات اللازمة لاستقطاب أبرز الشركات العالمية والإقليمية.

وأضاف أن دبي تُعد وجهة مفضلة عالمياً للشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بفضل متانة اقتصادها ورؤيتها المستقبلية التي تقدم بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاعات كافة، لافتاً إلى أن استراتيجية عمل المجموعة الناجحة، التي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، تسهم في توفير أفضل بيئة عمل للشركات بهدف تحقيق نمو ذي أثر إيجابي على المستوى العالمي.

وأنجزت «تيكوم» صفقة استحواذ على مساحة طابقية إجمالية تبلغ 629 ألف قدم مربعة لإنشاء ستة مبانٍ مخصّصة للمكاتب من فئة الدرجة الأولى ضمن المرحلة الثانية من حي دبي للتصميم، حيث ستبلغ القيمة الإجمالية لهذا الاستثمار 825 مليون درهم.

كما أعلنت المجموعة عن عزمها تطوير مساحات مكتبية جديدة من فئة الدرجة الأولى بقيمة 340 مليون درهم في مدينة دبي للإنترنت، من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من «مركز الابتكار» بهدف تلبية الطلب المتزايد على المساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى.

وستوفر المرحلة الثالثة من «مركز الابتكار»، والمقرّر إنجازها في منتصف عام 2027، مساحات مكتبية ومقار متميّزة للشركات مصمّمة لتلبية احتياجات العملاء كافة ضمن مساحات إجمالية قابلة للتأجير تزيد على 167 ألف قدم مربّعة.

كما أنجزت المجموعة صفقة بقيمة 420 مليون درهم للاستحواذ على مبنيين قائمين للمكاتب من فئة الدرجة الأولى في مدينة دبي للإنترنت، والتي ستضيف 334 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية المتميّزة إلى محفظة المجموعة من الأصول التجارية.

وتسعى مجموعة «تيكوم» إلى تلبية الطلب المتزايد على محفظة أصولها عالية الجودة، عبر الاستحواذ على مجموعة أراضٍ صناعية إضافية بمساحة 13.9 مليون قدم مربعة في مدينة دبي الصناعية، من خلال إتمامها صفقة بقيمة 410 ملايين درهم، بما يسهم في نمو محفظتها من الأراضي المخصّصة للتأجير إلى 179 مليون قدم مربعة.

وجهة رائدة للتصنيع

تواصل مدينة دبي الصناعية ترسيخ مكانتها وجهة رائدة لقطاعات التصنيع، انطلاقاً من حرصها الدائم على توافق رؤيتها وجهودها مع النمو الاقتصادي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات والاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرائدة، على غرار «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تدفع عجلة النمو ضمن القطاعات الصناعية.