«ديوا» تبحث فرص الاستثمار في «الطاقة» و«المياه» مع الصين

بحث العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، والقنصل العام للصين في دبي والإمارات الشمالية، أو بوكيان، سبل تعزيز التعاون في قطاعي الطاقة والمياه، والفرص الاستثمارية الواعدة فيهما.

وذكرت الهيئة في بيان أمس، أن الاجتماع تطرق إلى تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين الهيئة والشركات الصينية، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة، بما يدعم أهداف دبي في مجال الطاقة النظيفة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أفضل الممارسات والفرص المتاحة في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والبنية التحتية للشبكة الذكية.

وأكد الطاير التزام الهيئة تسريع التحول في مجال الطاقة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وفي إطار استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة الشركات الصينية في المعارض والمؤتمرات التي تنظمها الهيئة، وأبرزها معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس).

وأشار الطاير إلى تعاون الهيئة مع عدد من كبرى الشركات الصينية في مختلف مجالات الطاقة، خصوصاً الطاقة النظيفة والمتجددة.

من جهتها، ثمنت بوكيان الإنجازات التي حققتها دبي في مجال التنمية المستدامة، ودور هيئة كهرباء ومياه دبي في قيادة التحول إلى الطاقة النظيفة في الإمارة.