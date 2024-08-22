مطار دبي يستعد لاستقبال 3.43 ملايين مسافر خلال العودة من الإجازات

أعلن مطار دبي الدولي استعداده لاستقبال 3.43 ملايين مسافر اعتباراً من أمس 21 أغسطس حتى الثاني من سبتمبر المقبل، بمعدل حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر، مشيراً إلى أن هذه الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين تأتي مع بدء فترة العودة من الإجازات الصيفية.

وأفاد المطار في بيان، بأنه من المتوقع أن تشهد الفترة بين 31 أغسطس والأول من سبتمبر، حركة سفر كثيفة، حيث يتوقع أن يستقبل المطار أكثر من نصف مليون مسافر خلال هذين اليومين.

كما أنه من المتوقع أيضاً أن يكون الأول من سبتمبر اليوم الأكثر ازدحاماً، إذ يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 291 ألف مسافر.

على الصعيد ذاته، تتعاون مؤسسة مطارات دبي مع شركات الطيران والجهات المعنية، والشركاء الاستراتيجيين لضمان رحلة سلسة للجميع.