«دو» و«اتصالات من إي آند» توفران خدمات الاتصال لمشروعات «نخيل»

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وشركة «اتصالات من إي آند»، أمس، عن تعاون استراتيجي مع شركة «نخيل» التابعة لـ«دبي القابضة»، لتوفير حلول وتقنيات الاتصال للهاتف الثابت وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عدد من مشروعات التطوير العقاري الجديدة التي تنفذها «نخيل» في إمارة دبي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار مبادرة «تعاون» المشتركة بين «دو» و«اتصالات من إي آند» لتطوير البنية التحتية لخدمات الاتصال في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دو»، فهد الحساوي: «نتطلع إلى توفير أحدث حلول وخدمات الاتصال في مشروعات التطوير العقاري التي تنفذها شركة (نخيل). وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا الراسخ بتسخير خبراتنا الواسعة ومحفظتنا المتكاملة من أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرفد (نخيل) وعملائها بتجارب رقمية متميزة، من خلال تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصال في العديد من المشروعات الجديدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مستويات الراحة للمقيمين والزوار».

وأضاف: «ملتزمون بمواصلة العمل وتوفير أحدث التقنيات في قطاع الاتصالات، بما يتماشى مع دورنا كمحفز ومساهم رئيس في دفع عجلة التحول الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات».

من جانبه، قال مدير عام «اتصالات من إي آند» في دبي، عبدالله سالم المانع: «نركز في (اتصالات من إي آند) على تطوير المجتمعات ودفع عجلة الابتكار بالاعتماد على أحدث حلول وتقنيات الاتصال الرائدة على مستوى القطاع، وستمكننا هذه الشراكة من توحيد جهودنا وتسخير خبراتنا ومواردنا لتعزيز البنية التحتية لتقنيات الاتصال، بما يسهم في دعم تطور قطاع الاتصالات في دولة الإمارات». وأضاف: «سنواصل من خلال هذا التعاون تقديم أفضل خدمات الاتصال، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتمكين المجتمعات، وتحسين جودة حياة سكان دولة الإمارات».

بدوره، قال العضو المنتدب لدى «دبي القابضة»، خالد المالك: «انطلاقاً من التزامنا بإثراء أنماط حياة المقيمين في مجتمعاتنا وزوارها، فإننا حريصون على تشييد مشروعات وبنى تحتية ومرافق عالمية المستوى»، مضيفاً: «لاشك في أن الشراكة الاستراتيجية مع شركتي (دو) و(اتصالات من إي أند) تعكس التزامنا بتقديم خدمات لا مثيل لها».

وتابع: «واثقون بأن توفير خدمة اتصال عالمية المستوى سيمكّن المقيمين في مجتمعاتنا السكنية من التواصل ومشاركة أجمل اللحظات مع بعضهم بعضاً ومع العالم من حولهم بسهولة».

فهد الحساوي: ملتزمون بمواصلة العمل وتوفير أحدث التقنيات في قطاع الاتصالات.

عبدالله المانع: سنواصل تقديم أفضل خدمات الاتصال وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

خالد المالك: حريصون على تشييد مشروعات وبنى تحتية ومرافق عالمية المستوى.

تعاون

تتيح مبادرة «تعاون» للأفراد والمؤسسات مستوى عالياً من المرونة لاختيار مزود الخدمة الذي يرغبون فيه أو الانتقال إلى مزود آخر. وتتوافق هذه المبادرة في أهدافها مع رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز تطور قطاع الاتصالات في الدولة. وبموجب هذه المبادرة، تتاح لشركتي «دو» و«اتصالات من إي آند» إمكانية الوصول إلى العملاء، وتقديم خدمات الاتصال للهاتف الثابت، وتعزيز التعاون لتوحيد البنية التحتية لخدمات الاتصال في هذه المشروعات.