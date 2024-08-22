«تنمية المشاريع» في دبي تدعم 2714 رائد أعمال خلال النصف الأول

أظهر تقرير نتائج أعمال مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، خلال النصف الأول من العام 2024، زيادة كبيرة في عدد رواد الأعمال المستفيدين، إذ قدمت خدمات التدريب والتوجيه لـ2714 رائد أعمال، بارتفاع نسبته 164.3%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس مدى نجاح المؤسسة في زيادة الدعم الذي قدمته لروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استمرار إسهام هذه المنشآت في النمو الاقتصادي للإمارة.

ويأتي إصدار التقرير تزامناً مع «اليوم العالمي لرواد الأعمال»، الذي يصادف 21 أغسطس من كل عام، ليعكس جهود المؤسسة الحثيثة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وتعزيز مكانتها لتصبح من أفضل ثلاث مدن عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وأوضح التقرير المُعدّ للفترة من يناير حتى يونيو 2024، تمكّن المؤسسة من تقديم خدمات التدريب والتوجيه لـ2714 رائد أعمال، في ارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 164.3%، مقارنة بأعداد المستفيدين عن الفترة ذاتها من العام الماضي، الذين بلغ عددهم 1027 رائد أعمال، في حين استفاد 1373 من روّاد الأعمال الإماراتيين من خدمات التوجيه، بزيادة قدرها 190.3% مقارنة بـ473 رائد أعمال في النصف الأول من العام الماضي.

كذلك، تم دعم تأسيس 1986 شركة جديدة، بزيادة قدرها 57% مقارنة بـ1265 شركة في النصف الأول من عام 2023، ما دفع عجلة النمو في القطاعات الرئيسة مثل: التجارة العامة، والعقارات، وإدارة المرافق. ونجحت المؤسسة، منذ تأسيسها في عام 2002 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، في تقديم خدمات التوجيه والتدريب لـ48 ألفاً و923 رائد أعمال، والخدمات الإرشادية لـ51 ألفاً و504 من رواد الأعمال الإماراتيين، إضافة إلى دعم تأسيس 18 ألفاً و429 شركة محلية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي: «من المهم ونحن نحتفي باليوم العالمي لروّاد الأعمال أن نسلّط الضوء على الدور المحوري والمهم الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد دبي، واستمرار نموه، وهو ما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار، علاوة على تمكين تلك المشروعات من الإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وأضاف: «نعتز بالدعم الذي تقدمه المؤسسة لروّاد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي، ونتطلّع لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال النصف الثاني من العام 2024 وما بعده، إذ نواصل تركيزنا على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والاستفادة منها، مع تعزيز مستويات الابتكار والمرونة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وتابع الجناحي: «فيما نتعاون ونعمل عن قرب مع الشركاء والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، فإننا نسعى باستمرار لدعم ورعاية المواهب الإماراتية، وتمكين روّاد الأعمال من تحقيق النجاح، الأمر الذي يشكّل دوراً مهماً في ضمان مستقبل اقتصادي حيوي ومستدام لدبي».

وساعدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام الجاري أعضاءها بتأمين عقود بأكثر من 395.4 مليون درهم من القطاعين العام والخاص، فيما وصلت القيمة الإجمالية للعقود التي نجحت المؤسسة في تأمينها منذ التأسيس إلى أكثر من 11.3 مليار درهم. كما عقدت المؤسسة أربع شراكات إضافية مع جهات داعمة من القطاع الخاص، ما رفع العدد الإجمالي لهذه الشراكات إلى 16 شركة.

بدوره، واصل مركز حمدان للإبداع والابتكار، المبادرة التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لعب دور محوري في تعزيز منظومة الابتكار التكنولوجي، حيث قدم خلال النصف الأول من العام الجاري خدمات الدعم لـ109 شركات ناشئة إماراتية في قطاع التكنولوجيا، كما ارتفع العدد الإجمالي لحاضنات الأعمال المرخصة في دبي إلى 23 حاضنة. وتضاعف حجم الدعم المالي من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذراع التمويلية والاستثمارية للمؤسسة، ليتجاوز 18 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2024.

• 11.3 مليار درهم قيمة العقود التي أمّنتها المؤسسة منذ تأسيسها.

• المؤسسة أسهمت في تأمين عقود لأعضائها بـ395.4 مليون درهم خلال 6 أشهر.