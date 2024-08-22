23 ألف غرفة فندقية «قيد الإنشاء» في السوق الإماراتية

أفادت شركة «لدجنغ إيكونومتركس» الأميركية المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، بأن عدد المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء» في السوق الإماراتية وصل إلى 87 مشروعاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2024، بطاقة تصل إلى نحو 23 ألف غرفة فندقية.

وذكرت الشركة أن أحدث تقاريرها في منطقة الشرق الأوسط للربع الثاني من عام 2024 تظهر أن مشروعات بناء الفنادق في المنطقة وصلت إلى 607 مشروعات، تضم 147 ألفاً و88 غرفة فندقية في نهاية الفترة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل زيادة نسبتها 2% في المشروعات على أساس سنوي، في حين ارتفعت أعداد الغرف بأقل من 1% على أساس سنوي. وتابعت: «تهيمن ثلاث سلاسل فنادق على إجمالي المشروعات قيد التنفيذ في منطقة الشرق الأوسط في الربع الثاني، حيث تستحوذ على نحو 77% من عدد المشروعات، و79% من الغرف»، لافتة إلى أن الفنادق الفاخرة تستحوذ على جزء كبير من سوق العقارات الفندقية في المنطقة. وأضافت الشركة: «في النصف الأول من عام 2024، تم افتتاح 35 فندقاً جديداً بـ6308 غرف في الشرق الأوسط، فيما من المقرر افتتاح 66 فندقاً جديداً إضافياً بطاقة تصل إلى 13 ألفاً و723 غرفة بحلول نهاية العام».

ولفتت إلى أنه وبالنظر إلى المستقبل، فإن من المتوقع أن تزداد افتتاحات الفنادق الجديدة قليلاً في عام 2025 إلى 102 فندق جديد، بطاقة تصل إلى 25 ألفاً و914 غرفة، مع توقع بافتتاح 121 فندقاً في عام 2026 بطاقة تصل إلى 24 ألفاً و766 غرفة.