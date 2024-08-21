مطار دبي الدولي يتوقع استقبال 3.43 مليون مسافر خلال فترة العودة من الإجازات الصيفية

يستعد مطار دبي الدولي، المطار الدولي الأكثر ازدحاماً من حيث المسافرين الدوليين، لاستقبال 3.43 مليون مسافر خلال الفترة بين 21 أغسطس و2 سبتمبر، وبمعدل حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر. وتأتي هذه الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين مع بدء فترة العودة من الإجازات الصيفية.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة بين 31 أغسطس والأول من سبتمبر حركة سفر كثيفة، حيث يتوقع أن يستقبل المطار أكثر من نصف مليون مسافر خلال هذين اليومين. ومن المتوقع أن يكون الأول من سبتمبر هو اليوم الأكثر ازدحاماً، حيث يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 291 ألف مسافر.

على الصعيد ذاته تتعاون مطارات دبي مع شركات الطيران والجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لضمان رحلة سلسة للجميع.