ارتفاع الطلب على حجوزات اللحظات الأخيرة

كشفت «شركة دناتا للسفريات» عن ارتفاع الطلب على حجوزات الرحلات الدولية في اللحظات الأخيرة. وأفادت الشركة بأن حجوزات شهري أغسطس وسبتمبر 2024 شهدت نمواً بنسبة تزيد على 50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت «دناتا للسفريات» أن الوجهات الأكثر شعبية للسفر الدولي من دولة الإمارات تتماشى مع الاتجاهات التي تم الكشف عنها في وقت مبكر من الموسم، إذ تشهد تايلاند، وجزر المالديف، وتركيا، والمملكة المتحدة، وموريشيوس، أكبر عدد من طلبات حجوزات السفر. كما تحظى الوجهات ذات درجات الحرارة الأكثر برودة في أوروبا بشعبية أيضاً، فضلاً عن نيوزيلندا، وجنوب إفريقيا.