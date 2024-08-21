بنوك الإمارات تحافظ على قوتها خلال الربع الثاني

كشف تقرير عن نجاح أكبر البنوك في دولة الإمارات، بالحفاظ على وضعها المالي القوي، مدعومة بالأرباح المرتفعة وتحسن جودة أصولها مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار التقرير، الصادر أمس، عن شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية، إلى زيادة ربحية أكبر 10 بنوك مدرجة في أسواق الإمارات إلى 21.5 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري، بعد ارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 2% على أساس فصلي، مدفوعة بارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، بالإضافة إلى انخفاض المخصصات.

وسجلت القروض والسلف نمواً بنسبة 3.2% على أساس فصلي، مع زيادة إقراض التجزئة بنسبة 8%، بينما سجلت الودائع نمواً بلغ 0.4%.

وحافظ صافي هامش الفائدة على مستوياته في الربع الثاني من عام 2024 مع استقرار معدل أسعار الفائدة المرجعية.

وحافظت البنوك الإماراتية على رأسمال جيد، وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.6% بزيادة بنحو 0.34 نقطة مئوية على أساس فصلي، ليواصل نموه في الربع الثاني من العام الجاري.

وقال المدير العام رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط، لدى «ألفاريز آند مارسال»، أسد أحمد: «تواصل البنوك الإماراتية أداءها القوي على خلفية نمو الإقراض والتحسن في جودة الأصول، وحافظ مصرف الإمارات المركزي على أسعار الفائدة المرجعية عند 5.4% في نهاية الربع الثاني، نظراً لارتباط هذه النسبة بأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي».

وتوقع أحمد أن تجني البنوك الإماراتية فوائد إضافية من استثماراتها في المبادرات الرقمية، ما يؤدي بدوره إلى تحسين كفاءتها على صعيد التكلفة.

• زيادة ربحية أكبر 10 بنوك مدرجة في أسواق المال المحلية إلى 21.5 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2024.