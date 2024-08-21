معلومة إيجارية

س: ما شروط عقد الوساطة؟

ج: حددت دائرة الأراضي والأملاك في دبي شروط عقد الوساطة، والتي تؤكد بأن يكون العقد واضحاً بخصوص بيانات الأطراف: البائع والمشتري، وبيانات العقار والمبلغ المتفق عليه، ونسبة العمولة، وتاريخ تسجيل العقار لدى الدائرة، بينما تم تحويل العقد إلكترونياً، حالياً، من خلال تطبيق «دبي ريست».

ويُحدد أجر الوسيط حسب الاتفاق، وفي حال عدم تحديد العمولة في الاتفاقية، يتم اعتماد العرف السائد.