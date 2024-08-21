8 شركات وطنية مدرجة تتحول إلى «الربحية» خلال الربع الثاني

نجحت ثماني شركات وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، في العودة إلى الأرباح بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بفضل عودتها إلى مسارها التشغيلي، ونمو إيراداتها، فضلاً عن خفض مصروفاتها.

وبحسب رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى النتائج المالية للشركات المُعلنة على مواقع أسواق المال، وصلت الأرباح الصافية لتلك الشركات الثماني المُدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الربع الثاني من عام 2024، إلى نحو 3.93 مليارات درهم، مقابل خسائر بلغت نحو 80.96 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

«دبي المالي»

وفي سوق دبي المالي، جاءت شركة «دريك آند سكل» المدرجة في السوق بالصدارة، مع بلوغ صافي أرباحها 3.832 مليارات درهم، مقارنةً بخسائر بلغت 43.4 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام السابق، مع زيادة في الإيرادات وإتمام عملية إعادة الهيكلة، بعد أن جمعت ما يزيد على 450 مليون درهم في اكتتاب زيادة رأس المال بتغطية نسبتها 150% من متطلبات رأس المال.

كما استطاعت «شركة سكون تكافل» (عُمان سابقاً)، تحقيق أرباح قدرها 2.64 مليون درهم في نهاية الربع الثاني 2024، مقارنة بخسائر قدرها 9.33 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، بدعم من ارتفاع صافي دخل الاستثمار.

بدورها، أظهرت نتائج أعمال الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة، المدرجة في سوق دبي، تحول نتائج أعمالها للأرباح بقيمة بلغت نحو 690 ألف درهم في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بقيمة 5.02 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من انخفاض مصروفات التمويل.

كما حققت «شركة وطنية إنترناشيونال القابضة»، المدرجة أيضاً في «دبي المالي» أرباحاً قدرها 2.03 مليون درهم، مقارنة بخسائر قدرها 1.11 مليون درهم، تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من 2023، بدعم من ارتفاع في الإيرادات التشغيلية وانخفاض بعض المصروفات.

«أبوظبي للأوراق المالية»

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحولت نتائج أعمال «شركة آيبيكس للاستثمار»، للأرباح بقيمة 18.74 مليون درهم، مقارنة بخسائر بلغت 8.63 ملايين درهم خلال فترة المقارنة من العام الماضي.

من جهتها، أعلنت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين، المدرجة في «أبوظبي للأوراق المالية» تحقيق صافي أرباح بقيمة 6.95 ملايين درهم في الربع الثاني 2024، مقارنة بخسارة قدرها 6.55 ملايين درهم في الربع الثاني 2023.

بدورها، سجلت شركة مجموعة «آي 7»، المدرجة بالسوق، أرباحاً قدرها 64.5 مليون درهم، مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 4.27 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023.

كما تحولت نتائج أعمال مجموعة «أرام»، من خسائر بقيمة بلغت نحو 810 ملايين درهم إلى أرباح بنحو 240 ألف درهم في الفترة نفسها من العام الجاري.

معنويات إيجابية

إلى ذلك، قال المدير في شركة الأنصاري للوساطة المالية، عبدالقادر شعث، إن تلك الشركات انتقلت من الخسائر إلى الربحية، نظراً لعوامل عدة، أبرزها عودتها إلى مسارها التشغيلي، ونجاحها في التحكم برأس المال العامل لديها، ما انعكس إيجابياً على نتائجها المالية بنهاية يونيو الماضي، إضافة إلى استغنائها عن بعض الأصول غير المجدية، وتخفيض تكاليف المصروفات الإدارية، وخفض المخصصات لديها.

من جهته، قال كبير محللي السوق في «سنشري فاينناشال»، جون أرون ليزي، إن «إيرادات معظم الشركات، شهدت نمواً ملحوظاً، ما دعم نتائج أعمال أغلبها للتحول بالأرباح بالربع الثاني من السنة المالية 2024»، بفضل نمو إيرادات بعضها، وإتمام بعضها الآخر عمليات إعادة هيكلة ناجحة.

وأكد أن هناك معنويات إيجابية قوية تسود في الأسواق المالية المحلية بشأن أداء الشركات الرئيسة.

بدوره، توقع المحلل المالي، محمود عطا، أن تشهد نتائج تلك الشركات مزيداً من التحسن في ظل زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ببيئة الأعمال المالية المزدهرة في الإمارات. وقال: «هناك أجواء من التفاؤل في الأسواق مع دخولنا الربع الثالث من العام الجاري، حيث تشهد الأسواق الأميركية مؤشرات على الاستقرار، كما تمهد اتجاهات الانكماش واستقرار سوق العمل الطريق لتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة بالشهر المقبل، علاوة على ذلك، عودة تراجع المخاوف من حدوث ركود عالمي».

«بلدكو»

حققت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (بلدكو) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أرباحاً قدرها 2.73 مليون درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بتسجيل خسائر بلغت قيمتها قيمة الأرباح نفسها (2.73 مليون درهم)، والتي سجلتها الشركة خلال الفترة نفسها من عام 2023.