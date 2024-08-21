تصرفات عقارات دبي تتجاوز 34.5 مليار درهم

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 34.5 مليار درهم منذ بداية أغسطس الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، والتي تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 27.19 مليار درهم بعد تنفيذ 9495 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تنفيذ 7280 صفقة بيع وحدة سكنية، و1337 مبنى، و878 قطعة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال تلك الفترة بلغ أكثر من 5.44 مليارات درهم، بعد تنفيذ 1650 صفقة، فيما بلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 1.84 مليار درهم، بعد تنفيذ 322 صفقة.

وجاءت الصفقة الأعلى قيمة منذ بداية الشهر في قطاع الأراضي، لقطعة أرض للغرض السكني في منطقة «وادي الصفا 3» بقيمة 494.06 مليون درهم مساحتها 563.95 ألف قدم مربعة، بسعر 876 درهماً للقدم المربعة الواحدة.