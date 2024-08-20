«دي بي ورلد»: «بريتش إنفستمنت» تستثمر 35 مليون دولار في ميناء «بنانا» بالكونغو

لندن - الإمارات اليوم

كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية (دبي بي ورلد)، أن «مؤسسة بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت» البريطانية، مؤسسة تمويل مشاريع التنمية والمستثمر الرئيس في المملكة المتحدة، تلتزم استثمار نحو 35 مليون دولار أميركي لتطوير المرحلة الأولى من ميناء «بنانا» الجديد، أول ميناء حاويات في المياه العميقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفاد بيان أمس، بأن هذا الاستثمار في ميناء «بنانا» يأتي في إطار الشراكة بين «بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت» ومجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، والتي بدأت بتحديث وتوسعة الموانئ في كلٍّ من دَكَار (السنغال)، والسخنة (مصر)، وبربرة (أرض الصومال) في عام 2021، إضافة إلى عدد من الموانئ الأخرى التي تشملها هذه الشراكة، على أن تحظى «بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت»، المستثمر، بنصيب الأقلية في الميناء الجديد.

وستعمل الموانئ الثلاثة في إطار اتفاقية الشراكة الأصلية بين «بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت» و«دي بي ورلد» على تحسين وصول السلع الحيوية إلى نحو 35 مليون شخص، ودعم خمسة ملايين وظيفة (وتوفير 138 ألف وظيفة جديدة)، إضافة إلى توفير 51 مليار دولار أميركي لإجمالي التجارة بحلول عام 2035. كما ستعمل على خفض التكاليف اللوجستية، وتوفير فرص عمل أكثر، وتحسين مستوى المعيشة، فضلاً عن تحفيز النمو الاقتصادي في هذه الأسواق والقارة الإفريقية إجمالاً.

وبحسب البيان، سيستقبل ميناء «بنانا» سفن الحاويات الكبيرة من جميع أنحاء العالم، كما سيصبح البوابة الوحيدة لواردات وصادرات الحاويات في الكونغو الديمقراطية، التي تعد ثاني أكبر دولة من حيث المساحة، ورابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة الإفريقية.

ووفق تقييم أجرته «بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت»؛ فإن من المتوقع أن تؤدي هذه التدابير إلى زيادة الكفاءة، وخفض كلفة التجارة في الكونغو بنسبة 12%. كما ستفتح المجال أمام 85 ألف فرصة عمل جديدة، وضخ في التجارة ما يصل إلى 1.12 مليار دولار أميركي، مع زيادة التوقعات الاقتصادية بمقدار 429 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل زيادة بنسبة 0.65% في الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية.

كما سيؤدي ميناء «بنانا» للحاويات إلى تحسين الحالة الاقتصادية للأسر الريفية الأقل دخلاً في الكونغو الديمقراطية، لا سيما أن نحو ثلث الوظائف الجديدة التي ستدعمها التجارة عبر الميناء ستكون في مجال الزراعة.

وقال المدير الإداري رئيس منطقة إفريقيا لـ«مؤسسة بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت»، كريس تشيجيوتومي: «الأثر التنموي الهائل للاستثمار في الموانئ يبدو واضحاً وجلياً، فبينما تشكل إفريقيا سدس سكان العالم، فإنها تستحوذ على 4% فقط من حجم شحن الحاويات العالمي».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، محمد أكوجي: «نتطلع عن كثب إلى مواصلة شراكتنا مع (بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت) في تطوير ميناء بنانا. ويعد هذا المشروع خطوة حاسمة نحو تعزيز البنية التحتية التجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة. كما نسعى إلى دعم نمو وازدهار الكونغو الديمقراطية، من خلال خفض تكاليف التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية».