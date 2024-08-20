«الإمارات دبي الوطني» يدعم أسواق التداول الطوعي لأرصدة الكربون

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إبرام شراكة مع وكالة تصنيف الكربون العالمية «بي زيرو كربون»، لإجراء عمليات العناية الواجبة في مشاريع المتعاملين المهتمين بتعويض انبعاثاتهم الكربونية المتبقية بشكل طوعي، وليصبح بذلك أول مجموعة مصرفية في الدولة تستعين بوكالة تصنيف مستقلة لدعم أسواق التداول الطوعي لأرصدة الكربون.

وأفاد البنك بأن هذه الشراكة تؤكد التزامه بتوفير حلول عالية الجودة للمتعاملين عبر مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الراسخة والنامية مثل أسواق الكربون الطوعية، مشيراً إلى أنه سيتمكن من الوصول إلى المئات من تقييمات المخاطر الشاملة والمستقلة القائمة على العلم لمشروعات الكربون حول العالم، بما يدعم ثقة المتعاملين بجودة الاستثمارات.

وقال كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، فيجاي بينز: «يسرنا التعاون مع (بي زيرو كربون) لتعزيز دورنا المحوري في إزالة الكربون من الاقتصاد. ونسعى في البنك لقيادة التغيير في هذا المجال، سواء من خلال تشجيع المتعاملين معنا على تبني ممارسات مالية صديقة للبيئة، أو من خلال مواصلة تحسين قدراتنا بما يحقق مصلحتهم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لوكالة «بي زيرو كربون»، تومي ريكيتس: «تشهد المنطقة رغبة متنامية للاستثمار في حلول مناخية فعّالة تدعم أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. ومع حاجة المشترين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في أرصدة الكربون عالية الجودة إلى الأدوات المناسبة لبناء الثقة والشفافية، تفخر (بي زيرو كربون) بتقديم هذه الأدوات لدعم مساعي الشركات العاملة بدولة الإمارات في دفع عجلة العمل المناخي».

يُذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني يحظى بمكانة رائدة إقليمياً في مجال تداول أرصدة الكربون، حيث يسهم في تلبية الطلب المتزايد من الشركات لإدارة تعويض انبعاثاتها الكربونية ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050.

• البنك يشجع المتعاملين على تبني ممارسات مالية صديقة للبيئة.