تحالف «مصدر» و«إنفنيتي باور» يوقّع اتفاقية شراء طاقة مع «المصرية لنقل الكهرباء»

وقّع تحالف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«إنفنيتي باور»، رسمياً، على اتفاقية شراء للطاقة، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء المستدامة من الطاقة المتجددة التي ستولدها محطة طاقة الرياح البرية في مدينة رأس غارب بخليج السويس.

وأفاد بيان أمس، بأنه بمجرد الانتهاء من إقامة هذا المشروع، ستصل القدرة الإجمالية لتوليد محطة رياح رأس غارب إلى 200 ميغاواط، حيث من المتوقع أن تنتج هذه المحطة 810 آلاف ميغاواط/ ساعة من طاقة الرياح سنوياً، إضافة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 403 آلاف و672 طناً كل عام، ما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة في مصر.

ويُعد هذا المشروع واحداً من أحدث المشروعات التي تستهدف تعزيز محفظة مشروعات «إنفنيتي باور»، الشركة المشتركة بين «مصدر» و«إنفنيتي» التي تعتبر أكبر شركة إفريقية للطاقة المتجددة، إذ تسعى للوصول إلى قدرات إجمالية من مشروعات الطاقة المتجددة «قيد التشغيل» تبلغ 10 غيغاواط بحلول عام 2030.

ومع تحقيق هذا الهدف الطموح، ستتمكن «إنفنيتي باور» من توفير الكهرباء لـ12 مليون منزل في جميع أنحاء إفريقيا بحلول نهاية العقد الجاري، كما سيسهم ذلك في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بكميات تصل إلى نحو 15 إلى 20 مليون طن سنوياً.

وحضر مراسم التوقيع الرسمية التي أقيمت بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، كل من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 رئيس مجلس إدارة «مصدر» الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت، فيما وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» محمد جميل الرمحي، والرئيس التنفيذي لشركة «إنفنيتي باور» المهندس ناير فؤاد، والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء صلاح عزت، والرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد الخياط.

وقال رئيس مجلس إدارة «إنفنيتي باور» محمد إسماعيل منصور: «يسعدنا الإعلان عن بدء إنشاء مزرعة الرياح البرية في رأس غارب، وهو مشروع يعكس التزامنا الدائم بتطوير حلول طاقة مستدامة لمصر والمنطقة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي: «نعمل من خلال (إنفنيتي باور)، الشركة المشتركة بين (مصدر) و(إنفنيتي) التي تُعد أكبر شركة للطاقة المتجددة في إفريقيا، على تزويد الشركة المصرية لنقل الكهرباء بـ200 ميغاواط من الطاقة النظيفة، أي ما يعادل إنتاج 800 ألف ميغاواط/ساعة، وتفادي إطلاق 403 آلاف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويُشكل هذا المشروع البارز محطة مهمة في مساعينا للاستفادة من قدرات الطاقة المتجددة في القارة الإفريقية ودعم عملية الانتقال نحو الطاقة النظيفة».

في السياق نفسه، قال المهندس ناير فؤاد: «تمثل مزرعة الرياح البرية في رأس غارب إضافة مهمة لقائمة مشروعاتنا في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يؤكد التزامنا بتمكين إفريقيا لكي تصبح رائدة الطاقة المستدامة والمتجددة على المستوى العالمي».