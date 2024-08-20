%45 من الشركات الأميركية في الإمارات تباشر أعمالها انطلاقاً من «دبي للسلع المتعددة»

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي، المختصة بتجارة السلع والمشاريع، النسخة الثانية من جولته الترويجية في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، لافتاً إلى أنه يضم حالياً 700 شركة أميركية، أي ما يمثّل أكثر من 45% من إجمالي 1500 شركة أميركية تباشر أعمالها انطلاقاً من دولة الإمارات.

وأفاد المركز في بيان، بأن الجولة أقيمت في مدينتي سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، ودنفر في كولورادو، تماشياً مع مساعي المركز المبذولة نحو تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين الإمارات والولايات المتحدة ضمن قطاعات اقتصادية رئيسة.

وأضاف «دبي للسلع المتعددة» أنه وانسجاماً مع جهوده المبذولة نحو ترسيخ مكانة الإمارات كأكبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، فقد أطلع كبار المسؤولين التنفيذيين الأميركيين حول بيئة الأعمال الداعمة والمتميزة في دبي، بما في ذلك البنية التحتية المتطوّرة العالمية، وفرص النمو المتنوعة المتاحة للشركات الأميركية في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «لطالما كانت دبي الوجهة المفضلة للشركات الأميركية في المنطقة لسنوات عدة. وتشهد المستويات القياسية للتدفقات التجارية والاستثمارية التي حققناها خلال العام الماضي على هذه المكانة التي تحظى بها الإمارة، كما تعكس جاذبيتها المستمرة أمام الشركات الأميركية، مدعومةً بمقومات رئيسة عدة، مثل حجم سوقنا المحلية، وبنيتنا التحتية المتطورة، وشبكة علاقاتنا التجارية، ناهيكم عن المناخ الملائم للأعمال والشركات».

وأضاف: «تضم المنطقة الحرة التابعة للمركز حالياً نحو 700 شركة أميركية، ما يمثّل تقريباً نصف عدد الشركات الأميركية التي تباشر أعمالها بدولة الإمارات. ونحن نطمح إلى تعزيز مكانة الإمارات مستقبلاً، من خلال توسيع نطاق منظومات أعمالنا، والاستفادة من الإمكانات المذهلة في القطاعات الواعدة، مثل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة وغيرها».

وبحسب المركز، تلعب سلسلة الجولات الترويجية التي ينظمها تحت عنوان «وجد من أجل التجارة»، دوراً محورياً في تسليط الضوء على أهمية دبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار. ويؤكد المركز من خلال هذه السلسلة القيمة المميزة التي تجعل من الإمارة وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وذكر مركز دبي للسلع المتعددة أنه يسهم بنسبة 15% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي، كما يبلغ إجمالي عدد الشركات المُسجلة في المركز أكثر من 24 ألف شركة من جميع أنحاء العالم.

يذكر أن التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والولايات المتحدة سجّلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ بلغت 31.4 مليار دولار خلال عام 2023.