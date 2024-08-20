«أدنيك»: 205 فعاليات خلال النصف الثاني

أعلنت مجموعة «أدنيك» استعدادها لاستضافة 205 فعاليات متخصصة خلال النصف الثاني 2024، بنسبة نمو 16% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. كما ارتفع عدد المؤتمرات الدولية الخاصة بالاتحادات والجمعيات 66%، في حين ازداد عدد المعارض التي تستضيفها مراكز المجموعة في الدولة 26%.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، حميد مطر الظاهري، إن المجموعة تستعد لإقامة واستضافة موسم قياسي من الفعاليات المتخصصة، ما يؤكد نجاح استراتيجيتها في ترسيخ حضور العاصمة أبوظبي كمركز عالمي لأبرز الفعاليات، وزيادة الإسهامات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لقطاع سياحة الأعمال، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.