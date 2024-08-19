%97.5 نسبة الرضا عن فعاليات «الاتحادية للضرائب» خلال النصف الأول

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها كثفت خلال العام الجاري 2024 فعالياتها وأنشطتها المُخصَّصة للتوعية بأهمية وأهداف وآليات ومُتطلبات الامتثال لقانون ضريبة الشركات، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ويطبق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ الأول من يونيو 2023.

وكشفت الهيئة في بيان صحافي، أمس، أن عدد المُستفيدين من فعاليات وأنشطة التوعية بضريبة الشركات ارتفع إلى 8.22 آلاف مُشارك في الفعاليات الحضورية التي شملت جميع إمارات الدولة، وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، التي نظمتها الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مُقابل 7.52 آلاف مُشارك في الفترة نفسها من عام 2023 بزيادة نسبتها 9.23%.

وذكرت الهيئة أن الاستبيانات التي نفذتها أظهرت أن نسبة رضا المُشاركين في هذه الفعاليات ارتفعت إلى 97.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، مُقارنة بنسبة رضا بلغت 93% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت أن عدد الفعاليات التوعوية التي نفذتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ارتفع إلى 40 فعالية متنوّعة حضورية وافتراضية، مُقابل 17 فعالية في الفترة ذاتها من 2023 بزيادة قوية نسبتها 135.29%.

وأشارت الهيئة إلى أن النصف الأول من عام 2024 شهد تنفيذ ست ورش لمجموعات تركيز خاصة بخدمات ضريبة الشركات، كما تم تنظيم عدد من ورش مجموعات تركيز تصفير البيروقراطية تتعلق بضريبة الشركات، إضافة إلى مجموعة ورش عمل افتراضية لتوضيح مُستجدات ضريبة الشركات.

وأوضحت أن من أبرز الموضوعات التي تم التركيز عليها خلال الفعاليات التوعوية: التسجيل في ضريبة الشركات، وقرار الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات تسجيل الخاضعين للضريبة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، وإنشاء المجموعات الضريبية، والمبادئ العامة لضريبة الشركات، والتسجيل لشركات المناطق الحرة، والخدمات المُتعلقة بضريبة الشركات المُتاحة عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية للخدمات الضريبية.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «يأتي هذا التوسّع والتنوّع في فعاليات التوعية بضريبة الشركات في إطار حرص الهيئة على نشر الثقافة الضريبة، خصوصاً التعريف بضريبة الشركات بين جميع فئات ومستويات قطاعات الأعمال المعنية بكل السبل وعبر مختلف القنوات الممكنة دون تكبدها الوقت والجهد للتواصل مع الهيئة».

وأضاف: «ستواصل الهيئة جهودها لتوسيع نطاق المُستفيدين من فعاليات التوعية بضريبة الشركات من خلال تنظيم ورش عمل حضورية على مستوى الدولة، بالتزامن مع تقديم مجموعة مُتكاملة من ورش العمل الافتراضية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، الذي يُتيح العديد من الأدلة الإرشادية، والفيديوهات والرسوم والمواد التوضيحية حول التشريعات والقرارات والإجراءات المُتعلقة بضريبة الشركات، وذلك استكمالاً للخطة الشاملة التي بدأت الهيئة بتنفيذها منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات في عام 2022».

ودعا البستاني جميع المعنيين للمُشاركة في الفعاليات التي تنظمها الهيئة للتعريف بضريبة الشركات، مؤكداً ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل وفقاً للمُدد الزمنية التي حددها قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024.