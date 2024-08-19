الدين العام الإيطالي يقترب من 3000 مليار يورو
أعلن بنك إيطاليا أن ديون الإدارة العامة في إيطاليا في يونيو الماضي ازدادت بمقدار 30.3 مليار يورو عن الشهر السابق، لتصل إلى 2948.5 مليار يورو، حسب وسائل إعلام إيطالية.
وذكر البنك المركزي أن الزيادة تعكس متطلبات الإدارات العامة (15.3 مليار يورو)، ونمو الأصول السائلة للخزانة (13.5 مليار يورو إلى 45.5 مليار يورو).
وفي الوقت نفسه، قال بنك إيطاليا، إن الإيرادات الضريبية في يونيو بلغت 42 مليار يورو، بزيادة قدرها 3.8 مليارات يورو مقارنة بالشهر المعادل في عام 2023.
وأضاف أنه في النصف الأول من عام 2024، بلغت الإيرادات الضريبية 248.8 مليار يورو، بزيادة بلغت 17.5 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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