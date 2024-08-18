2500 عارض في «الخمسة الكبار»

تستضيف دبي معرض «الخمسة الكبار 2024»، في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 2500 عارض و230 متحدثاً من 165 دولة. ويُعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال التشييد والبناء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وتشتمل دورة المعرض لعام 2024 على مجموعة من الفعاليات، بما فيها معرض الخمسة الكبار لمعدات البناء الثقيلة، ومعرض الشرق الأوسط للخرسانة، إضافة إلى معرض النوافذ والأبواب والواجهات، ومعرض التدفئة والتهوية والتكييف، ومعرض الشرق الأوسط للأحجار والرخام، ومعرض الزجاج الخليجي، ومعرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية.