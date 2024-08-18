دبي تستقطب 11.8 مليار درهم استثمارات أجنبية في «الصناعات الإبداعية»

تصدرت إمارة دبي مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2023، وفقاً لتقرير «إف دي آي ماركتس» الصادر عن «فايننشال تايمز»، المصدر الأبرز لبيانات مشروعات الاستثمار المباشر الجديدة، حيث حافظت دبي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية لخلق فرص العمل وتدفقات رؤوس أموال المشروعات في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، من بين 115 مدينة تم تصنيفها ضمن التقرير.

وبحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، نجحت الإمارة في استقطاب 898 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية العام الماضي، ما يعادل نحو ضعف الرقم المسجل في عام 2022 بنحو 451 مشروعاً.

وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 11.8 مليار درهم بزيادة نسبتها 60%، كما أسهم في خلق 21 ألفاً و563 فرصة عمل جديدة من خلال هذه المشروعات العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 74%، مقارنة بعام 2022.

وترسخ دبي موقعها موطناً للطاقات الإبداعية ومحور جذب لها من جميع أنحاء العالم، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي» المتمثلة في مضاعفة إسهام القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 2.6% نهاية 2020، إلى 5% بحلول عام 2026، وكذلك مضاعفة عدد الشركات الإبداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة من 8300 شركة إلى 15000، ومضاعفة عدد الوظائف الإبداعية من 70 ألفاً إلى 140 ألف وظيفة خلال الفترة ذاتها.

وفي إمارة أبوظبي يعد الاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية والإبداعية من المحفزات الرئيسة للنمو والتنوع الاقتصادي، حيث أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي استراتيجية أبوظبي للصناعات الثقافية والإبداعية، في إطار أجندة ثقافية مدتها خمس سنوات، تهدف إلى الجمع بين الاستثمارات الكبيرة والتدابير غير المسبوقة لخلق بيئة ملائمة لازدهار الصناعات الثقافية والإبداعية.

وضخت أبوظبي استثمارات استراتيجية كبيرة لتأسيس صناعات ثقافية وإبداعية مزدهرة، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية للاستثمارات المخطط لها في هذا القطاع 30 مليار درهم.

كما تواصل مختلف إمارات الدولة العمل على دعم وتعزيز الاقتصاد الإبداعي بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى رعاية جيل المستقبل من المفكرين المبدعين وإثراء معرفتهم ومهاراتهم الحياتية، وتفعيل دورهم في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وتعمل دولة الإمارات على تعزيز مكانتها الرائدة وجهة عالمية للاقتصاد الإبداعي، ضمن رؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني، وتركز على تحويل الدولة إلى وجهة مفضلة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال من كل أنحاء العالم.

وتعد الإمارات واحدة من الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الإبداعي على مستوى المنطقة والعالم. ومن المتوقع تنامي دورها في تعزيز وتطوير هذا القطاع على المستوى العالمي، لاسيما في ظل ما توفره الدولة من بنية تحتية تنافسية مشجعة على الاستثمار في الابتكار والإبداع، فضلاً عن جهودها المستمرة لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية التي تعد رافداً أساسياً لتنويع الاقتصاد.

وأطلقت الإمارات برامج ومبادرات متعددة خلال السنوات الماضية لدعم التوجه نحو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز الابتكار والاستثمار في المشروعات الإبداعية، وتوفير فرص جديدة للنمو، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية التي تؤسس لمرحلة جديدة في مستقبل الاقتصاد الإبداعي، وترسخ أسساً قوية لتعزيز إسهام قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حضور ومكانة الإمارات وجهة عالمية تستقطب الخبرات والمواهب الإبداعية.

ركيزة أساسية

يشكل الاقتصاد الإبداعي ركيزة أساسية في استراتيجية دولة الإمارات للنمو والتطور خلال 50 عاماً المقبلة، لاسيما أن الاقتصاد الإبداعي يعد من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً حول العالم، مع إسهامه بأكثر من 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فضلاً عن توليده عائدات سنوية تزيد على تريليوني دولار.

• الإمارات تعزز مكانتها وجهة عالمية للاقتصاد الإبداعي.