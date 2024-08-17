«دبي المالي» يربح 8.11 مليارات درهم في أسبوع

عزّز سوق دبي المالي ارتفاعاته اليومية أمس، ليصعد للجلسة الثالثة على التوالي، محققاً مكاسب بنحو 8.11 مليارات درهم في أسبوع، مدعوماً بتركيز المستثمرين على الأسهم القيادية واقتناص الفرص بالشركات ذات الأداء المالي القوي مع انتهاء موسم الإفصاحات عن نتائج أعمال النصف الأول من العام الجاري. وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي من 706.112 مليارات درهم في نهاية جلسات الأسبوع الماضي إلى 714.226 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي نهاية تعاملات الأسبوع، ارتفع مؤشر «دبي المالي» 1.14%، بما يعادل 47.99 نقطة، من مستوى 4195.15 نقطة إلى مستوى 4243.14 نقطة بنهاية جلسة أمس، والتي صعد فيها بنسبة 0.58%.

واستقطب سوق دبي خلال تعاملات الأسبوع سيولة بأكثر من 1.08 مليار درهم، بعد التداول على نحو 546.23 مليون سهم عبر تنفيذ 39.82 ألف صفقة.

وكان سهم «إعمار العقارية» الأكثر نشاطاً خلال الأسبوع، مستقطباً سيولة بنحو 254.22 مليون درهم، حيث أغلق مستقراً عند 8.15 دراهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 131.02 مليون درهم، مغلقاً على ارتفاع بنسبة 2.33% عند 19.8 درهماً.

أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتفع مؤشر فوتسي العام (فادجي) على المستوى اليومي بنسبة 0.53%، ليغلق عند مستوى 9286.03 نقطة في نهاية جلسة أمس.

واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 179.68 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.89% عند 409.5 دراهم، تلاه سهم «ألفا ظبي» جاذباً نحو 59.95 مليون درهم، ومغلقاً على ارتفاع بنسبة 0.33% عند 12.04 درهماً، ثم سهم «أدنوك للتوزيع» مستقطباً 54.95 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.44% عند 3.56 دراهم، ومن ثم سهم «أدنوك للحفر» مستقطباً 54.71 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً أيضاً بنسبة 0.44% عند 4.59 دراهم.