«الاتحاد للطيران» تنقل 10.4 ملايين مسافر في 7 أشهر

نقلت شركة «الاتحاد للطيران» نحو 10.4 ملايين مسافر، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر يوليو 2024.

وذكرت الناقلة في تقريرها الشهري الصادر أمس، أنها نقلت 1.7 مليون مسافر خلال يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 33%، مقارنة بنحو 1.2 مليون مسافر في يوليو 2023، فيما ارتفع متوسط نسبة إشغال المقاعد من 88% في يوليو 2023 إلى 89% في يوليو 2024. وقال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس، إن عدد الطائرات المشغّلة أصبح 93 طائرة في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ78 طائرة في يوليو 2023، مع إضافة 10 وجهات جديدة إلى الشبكة مقارنة بالعام الماضي.