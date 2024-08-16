200 شركة صينية تستعرض تقنياتها في «ويتيكس 2024»

تستقطب الدورة الـ26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، ما يزيد على 200 شركة صينية متخصصة في مختلف المجالات.

وذكرت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) التي تنظم المعرض في الفترة من (1 إلى 3 أكتوبر 2024) في مركز دبي التجاري العالمي، أن هذه المشاركة تُعد الأكبر من نوعها للشركات الصينية على مدار سنوات المعرض، حيث تستعرض الشركات الصينية خلال المعرض أحدث تقنياتها المبتكرة في مجالات حيوية متعددة ومن أبرزها الطاقة، الطاقة المتجددة، المياه، معالجة مخلفات المياه، والأجهزة والمعدات الكهربائية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير: «لطالما كان جناح جمهورية الصين الشعبية محط اهتمام المشاركين في (ويتيكس)، وقيمة مضافة تثري مكانة المعرض بوصفه منصة عالمية لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة والمدن الذكية وأحدث التوجهات العالمية».

وأضاف أن «المشاركة النوعية المتزايدة للشركات الصينية، تعكس عمق ثقة العارضين بأهمية المعرض، وإيمانهم بدوره الجوهري في تعزيز الشراكات والأعمال وإبرام الصفقات واستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

ويشهد التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والصين نمواً متزايداً، حيث بلغ عدد الرخص الاقتصادية الصينية في الإمارات نحو أكثر من 14.5 ألف رخصة، كما تُعدّ الصين ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بقيمة 6.3 مليارات دولار، مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022.