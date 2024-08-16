«المركزي»: مناقصة للأذونات النقدية في 19 أغسطس

أعلن المصرف المركزي، أمس، عن مناقصة للأذونات النقدية في 19 أغسطس الجاري. وبحسب بيانات «المركزي»، تشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة «M-BILL»، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 2500 مليون درهم، والثاني 56 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثالث 140 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والرابع 308 أيام لما يصل إلى 12000 مليون درهم. وسيكون تاريخ الإصدار في 21 أغسطس، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 18 سبتمبر 2024، والثاني في 16 أكتوبر 2024، والثالث في الثامن من يناير 2025، والرابع في 25 يونيو 2025.

ويصل إجمالي المناقصات التي يطرحها «المركزي» للأذونات النقدية إلى 26 مناقصة في العام الجاري.