34.2 مليار درهم عوائد «موانئ دبي العالمية» خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» المحدودة، أمس، نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث ارتفعت العوائد بنسبة 3.3% على أساس سنوي لتبلغ 9.335 مليارات دولار (34.25 مليار درهم)، مدفوعة بقطاع الموانئ ومحطات الحاويات.

وأفادت في بيان بأن قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصلت إلى 2.497 مليار دولار (9.16 مليارات درهم)، فيما بلغت نسبة هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 26.8%.

وبلغ معدل نمو أحجام مناولة الحاويات الإجمالية على أساس المقارنة بالمثل 6.1%، مدفوعاً بنمو قوي في الأميركيتين وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وجبل علي.

وسجلت المجموعة مصروفات رأسمالية بقيمة 994 مليون دولار (3.64 مليارات درهم) في النصف الأول من العام الجاري، مقسّمة إلى 593 مليون دولار (2.17 مليار درهم) للموانئ ومحطات الحاويات، و278 مليون دولار (نحو مليار درهم) للخدمات اللوجستية والمجمّعات والمناطق الاقتصادية، و122 مليون دولار (447.7 مليون درهم) للخدمات البحرية، ومليون دولار (3.67 ملايين درهم) لعمليات المقر الرئيس.

وأشارت إلى أن توجيهات المصروفات الرأسمالية لعام 2024 تبلغ ما يقارب مليار دولار (3.67 مليارات درهم)، وسيتم استثمارها بشكل رئيس في دولة الإمارات بما في ذلك شركة الأحواض الجافة العالمية، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، ودَكَار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو)، وجدة (السعودية)، ودار السلام (تنزانيا)، و«دي بي ورلد لوجستيكس» (إفريقيا)، و«فريزر ساري دوكس» (كندا).

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أحمد بن سليّم: «يسعدنا الإعلان عن نتائج مرنة خلال النصف الأول، مع تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 3.3%»، مضيفاً: «كان لتركيزنا الاستراتيجي على الشحنات ذات هامش الربح المرتفع، وحلول سلسلة التوريد المتكاملة الشاملة، والإدارة الصارمة للتكلفة، دور حاسم في تحقيق هذا الأداء المالي». وتابع بن سليم: «تسمح لنا الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات المؤهلة للنمو المرتفع بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وسنواصل التزامنا بإجراء تحسينات مستمرة على قدراتنا اللوجستية، حيث يمنحنا الأداء المالي المرن في النصف الأول والزخم الإيجابي مع دخولنا النصف الثاني، وضعاً جيداً لتحقيق أرباح معدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ثابتة للعام بأكمله».

6.1% ارتفاع أحجام مناولة الحاويات الإجمالية على أساس المقارنة بالمثل.

العوائد المجمّعة

ركّزت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» على العوائد المجمّعة التي شهدت زيادة في حجمها، وبناء علاقات قوية طويلة الأمد مع أصحاب البضائع.

وأفادت بأنها عزّزت منصة تخليص البضائع التي تغطي أكثر من 90% من التجارة العالمية لتحسين الربط التجاري وخدمة أصحاب البضائع، مشيرة إلى أن محفظة الخدمات اللوجستية تقدر إمكانات ذات قيمة مضافة في الأسواق والقطاعات سريعة النمو.