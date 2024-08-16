«موانئ أبوظبي» تستكمل الاستحواذ على ميناء تبليسي الجاف

أكدت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، استكمال صفقة الاستحواذ على ميناء تبليسي الجاف في جورجيا، لتصبح المجموعة بذلك المالك الأكبر بحصة تبلغ 60%.

وبموجب هذه الخطوة ستمتلك وتدير مجموعة موانئ أبوظبي مركزاً لوجستياً متطوراً ومتعدد الوسائط، يضم منطقة مستودعات جمركية، ومتصلاً بشبكة للسكك الحديدية، ما سيمثل محطة بارزة في مسيرة المجموعة نحو توسيع نطاق حضورها العالمي وتعزيز دورها في ربط آسيا وأوروبا. وذكرت «موانئ أبوظبي»، في بيان، أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في أكتوبر من العام الجاري، الذي يُعد مركزاً لوجستياً رئيساً يمتاز بموقعه الاستراتيجي على طول الممر الأوسط، وهو طريق تجاري واعد يربط مراكز التصنيع في غرب آسيا بالأسواق الاستهلاكية في شرق أوروبا، مستفيداً من مجموعة من الموانئ البحرية والجافة في كل من كازاخستان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وتركيا.

وأشارت إلى أن هذا المركز الجديد، يُعد مرفقاً لوجستياً حيوياً يربط بحر قزوين بالبحر الأسود المطلّين بشكل رئيس على الممر الأوسط. ويُمثل المشروع منفذ دخول وخروج ونقطة عبور إقليمية لشركات التصنيع والشحن والمستوردين للبضائع المنقولة بالحاويات، والمركبات والسلع الأخرى، وذلك لأغراض التوزيع والتخزين. كما سيتيح وصولاً مباشراً إلى خطوط السكك الحديدية المتجهة غرباً إلى تركيا وميناءي بوتي وباتومي الجورجيين.