«المالية»: 96% نسبة سعادة المتعاملين خلال النصف الأول

حققت وزارة المالية نتائج استثنائية في مجال إسعاد المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أظهرت مؤشرات أداء مركز الاتصال في الوزارة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة سعادة المتعاملين، وصل إلى 96%، وارتفاع نسبة إنجاز طلبات المتعامل إلى 96%، أيضاً في حين كانت النسبة المستهدفة لكلا المؤشرين 90%.

ومن أبرز النتائج التي حققتها قنوات إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال في الوزارة المالية، وصول نسبة المكالمات التي تم الرد عليها خلال 20 ثانية إلى 87.9%، وعدم تجاوز نسبة المكالمات التي لم يتم الرد عليها إلى 2%، ومتوسط مدة المكالمات الواردة 4:30 دقائق، أما متوسط مدة وضع المتعامل على الانتظار فبلغ (صفراً)، حيث كان الرد فورياً دون انتظار.

وتجاوز إجمالي عدد طلبات الدعم الواردة لقنوات إسعاد المتعاملين 35 ألف طلب كالآتي: 18 ألفاً و257 مكالمة واردة، و10 آلاف و464 بريداً إلكترونياً، و1362 دردشة فورية، و6098 طلباً عبر نظام الخدمة الذاتية، و148 خدمة استفسارات.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «النتائج الاستثنائية التي حققها مركز الاتصال تعود إلى الكفاءة العالية لفريق العمل، وتدريبهم المستمر على أحدث التقنيات، والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية المتطورة»، مشيراً إلى أن اعتماد المركز أنظمة ذكية لتحليل البيانات، وتوقع احتياجات المتعاملين، أسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة.