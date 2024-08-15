الشركات الهندية تتصدر الأعضاء الجدد في غرفة تجارة دبي

أظهر تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن المستثمرين الهنود واصلوا تصدر قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري من غير الإماراتيين بعدد 7860 شركة جديدة، ما يعكس جاذبية دبي للمستثمرين ورجال الأعمال الهنود.

ووفقاً للتحليل، حلت باكستان في المرتبة الثانية بـ3968 شركة جديدة في النصف الأول من العام، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 2355 شركة.

وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في النصف الأول من العام الجاري 1358 شركة، ما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة في قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة.

وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، حيث بلغ عدد شركات المملكة المتحدة الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة 1245 شركة جديدة، فيما حلت الشركات البنغالية الجديدة في المرتبة السادسة مع انضمام 1119 شركة بنغالية جديدة لعضوية الغرفة في النصف الأول من عام 2024.

وجاء العراق في المرتبة السابعة في قائمة أعلى جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة مع انضمام 799 شركة جديدة في النصف الأول، بينما جاءت الشركات الصينية في المرتبة الثامنة في القائمة مع انضمام 742 شركة جديدة لعضوية الغرفة.

واحتلت الشركات السودانية المرتبة التاسعة في القائمة، إذ بلغ عدد الشركات السودانية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 683 شركة، في حين جاء الأردن في المرتبة الـ10 مع انضمام 674 شركة أردنية جديدة لعضوية الغرفة في النصف الأول من العام.

ومن حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي في النصف الأول من العام الجاري حل قطاع التجارة وخدمات التصليح أولاً مستحوذاً على 41.5% من الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة، فيما حل قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال في المرتبة الثانية مستحوذاً على 33.6% من إجمالي الشركات، تلاه قطاع الإنشاءات في المرتبة الثالثة بـ9.4% من الإجمالي، وجاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة مستحوذاً على 8.4% من إجمالي الشركات الجديدة، بينما حل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خامساً بـ6.6%.

وفي ما يتعلق بأعلى نسب نمو في القطاعات الخمس الأولى للشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي في النصف الأول من العام الجاري، جاء قطاع الإنشاءات في المرتبة الأولى بنسبة نمو بلغت 23.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وجاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الثانية بنسبة 13.6%، في حين احتل قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال المرتبة الثالثة بنمو بنسبة 9.5%.

41.5% من الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة تعمل في التجارة وخدمات التصليح.

• عدد الشركات الجديدة حسب الجنسية

1- الهند: 7860 شركة.

2- باكستان: 3968 شركة.

3- مصر: 2355 شركة.

4- سورية: 1358 شركة.

5- المملكة المتحدة: 1245 شركة.

6- بنغلاديش: 1119 شركة

7- العراق: 799 شركة.

8- الصين: 742 شركة.

9- السودان: 683 شركة.

10- الأردن: 674 شركة.