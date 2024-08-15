4.4 مليارات درهم صافي دخل «طاقة» في النصف الأول

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، أمس، عن تحقيق صافي دخل بلغ 4.4 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 12.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في حال عدم احتساب البنود التي تم تسجيلها لمرّة واحدة.

وأشارت في بيان، إلى أن إيرادات المجموعة بلغت 27.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة لمساهمة شركة «حلول المياه المستدامة القابضة» في زيادة إجمالي الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والدخل الصافي. وأظهرت بيانات النتائج المالية، أن المجموعة حققت أرباحاً معدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 10.9 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، فيما بلغ الإنفاق الرأسمالي 3.8 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 91% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التقدم في إنجاز مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، هما: محطة «المرفأ 2»، ومحطة «الشويهات 4»، إضافة إلى التقدم المُحرَز في تنفيذ المشاريع ضمن قطاع أعمال النقل والتوزيع. وجاء الأداء المالي والتشغيلي القوي للشركة مدفوعاً بالنمو المستدام في أعمالها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» محمد حسن السويدي، إن الشركة حققت نتائج مالية قوية ومتسقة، مدعومة بترقية تصنيفها الائتماني إلى درجة (AA) من قبل وكالة «فيتش»، ما يؤكد مرونة هيكل رأسمالها القوي، لافتاً إلى أن تركيز «طاقة» يظل ثابتاً على تنفيذ المشروعات وتحقيق الإنجازات.