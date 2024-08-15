اكتتابات الإمارات الأولية تجمع عوائد بـ 890 مليون دولار في الربع الثاني

جمعت الاكتتابات الأولية في أسواق الإمارات عوائد بقيمة 890 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، بحسب تقرير اقتصادي حديث.

وذكر التقرير، الصادر أمس، عن شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، أن عمليات الاكتتاب البارزة في الربع الثاني، شملت «ألف للتعليم» في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعوائد 515 مليون دولار، و«سبينس» في سوق دبي المالي بعوائد 375 مليون دولار، اللذين يعدّان من أكبر الاكتتابات في دولة الإمارات.

وأضاف التقرير أن السعودية تصدرت نشاط الاكتتاب العام الأولي في منطقة الخليج، حيث جمعت 1.6 مليار دولار أو ما يعادل 61% من إجمالي نشاط الاكتتاب العام الأولي المسجل في المنطقة في الربع الثاني من عام 2024.

وأوضح التقرير أن الاكتتابات البارزة في السوق المالية السعودية خلال الربع الثاني، شملت اكتتاب شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، التي جمعت 763 مليون دولار في بورصة «تداول»، فيما شهدت الفترة ذاتها أول اكتتاب عام أولي في بورصة الكويت منذ عامين، جمعت فيه شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة 147 مليون دولار.

وبحسب التقرير، كان نشاط عمليات الاكتتاب العام الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي ملحوظاً، على مستوى مجموعة متنوعة من القطاعات خلال الربع الثاني، من بينها القطاعات الصحية بنحو 774 مليون دولار، والأسواق الاستهلاكية 530 مليون دولار، والخدمات المالية 256 مليون دولار، والطاقة والمرافق والموارد 148 مليون دولار، وقطاعات الصناعة والصناعات التحويلية والسيارات 407 ملايين دولار، وقطاع التقنية والإعلام والاتصالات 515 مليون دولار.