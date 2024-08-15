إيرادات 5 شركات عقارية مدرجة بـ «دبي المالي» ترتفع 27.6% في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات خمس شركات عقارية مدرجة في سوق دبي المالي 27.6% إلى أكثر من 23.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 18.65 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بالنمو القوي للقطاعين العقاري والسياحي.

وبحسب الإفصاحات المعلنة على موقع سوق دبي المالي، جاءت شركة «إعمار العقارية» في الصدارة، بعد تسجيلها إيرادات بلغت 14.407 مليار درهم نهاية النصف الأول من العام الجاري، مرتفعة من 12.268 مليار درهم سجلتها بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، فيما حققت أرباحاً صافية بنحو 5.34 مليارات درهم، بزيادة 8% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، وذلك بفضل الإيرادات المستدامة مع تحسن هوامش الربح واستمرار ضبط النفقات، إضافة إلى قوة أداء المشروعات التي تعتمد على الإيرادات المتكررة وانتعاش السياحة.

وحافظت شركة «إعمار للتطوير»، المملوكة بأغلبيتها لشركة «إعمار العقارية» على زخمها القوي خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة إيرادات بقيمة 7.338 مليارات درهم بزيادة 65% من 4.455 مليارات درهم حققتها الشركة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت نمواً بصافي الأرباح النصفية بنسبة 15% لتصل إلى 2.501 مليار درهم، بينما سجلت صافي أرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 2.828 مليار درهم بنمو 30%.

بدورها، نجحت مجموعة «تيكوم»، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، في تحقيق زيادة في الإيرادات بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9% لتصل إلى 1.148 مليار درهم مقارنة بـ1.048 مليار درهم إيرادات سجلتها المجموعة بالفترة نفسها من عام 2023.

وارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 24% لتصل إلى 603 ملايين درهم، نتيجة الطلب الكبير على العقارات التجارية والصناعية للمجموعة، وبيئة الاقتصاد الكلي القوية في دبي، وتنامي مشهد الأعمال وثقة العملاء.

من جهتها، حققت شركة «ديار للتطوير» ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 6% من 628.9 مليون درهم في نهاية النصف الأول من العام الماضي، إلى 664.4 مليون درهم بنهاية النصف الأول من 2024، فيما سجلت نمواً بصافي الأرباح النصفية بنسبة 59% لتصل إلى 188.7 مليون درهم، في حين حققت صافي أرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 202.6 مليون درهم بزيادة 71%. وزادت إيرادات شركة «الاتحاد العقارية» بنسبة 10% إلى 265.8 مليون درهم من 240.8 مليون درهم، بفضل التحسن القوي في أداء الشركات التابعة للمجموعة والنمو المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في دولة الإمارات، بينما ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 97% إلى 34.8 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 17.7 مليون درهم.