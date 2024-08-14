أقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة لعام 2024 عبر قائمة فوربس الشرق الأوسط

تستعرض فوربس الشرق الأوسط في قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة بنسختها الرابعة، نخبة من قادة الأعمال الذين أسهموا في تعزيز نجاح ومنجزات الشركات التي يقودونها.

ولإعداد قائمة العام، صنفت فوربس الشرق الأوسط الرؤساء التنفيذيين بالاعتماد على عوامل مختلفة، بما فيها إنجازات وأداء الرئيس التنفيذي خلال العام الماضي، فضلًا عن الابتكارات والمبادرات التي نفذها، وحجم الشركة التي يقودها، وتأثيره على الأعمال والأسواق التي يشرف عليها. وقد شمل التصنيف الرؤساء التنفيذيين للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصرًا.

تصدر التصنيف أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في أرامكو السعودية. ويليه في المركز الثاني سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). بينما حلّ في المركز الثالث، أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ثم سعد بن شريده الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة. وقد احتفظوا جميعهم بمراكزهم ذاتها في قائمة العام الماضي. في حين تقدم سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الشركة العالمية القابضة (IHC) بـ4 مراكز من المركز التاسع إلى المركز الخامس في قائمة هذا العام.

تضم قائمة العام 100 قائد أعمال من 19 جنسية مختلفة، حيث تصدر الإماراتيون التصنيف بـ27 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ21 قياديًا، ثم السعوديون بـ14 رئيسًا تنفيذيًا، ليشكلوا معًا 62% من إجمالي التصنيف. ويعكس ذلك توجهًا متزايدًا نحو التوطين، مع تولي معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيين محليين. كذلك يهيمن قطاع البنوك على القائمة بـ19 قائدًا، يليه قطاع العقارات بـ10 قادة، مما يعكس الطفرة التي حققها القطاع على مدار العامين الماضيين. كما يقود الرؤساء في المراكز الـ10 الأولى في القائمة شركات تعمل في 6 قطاعات مختلفة.

وفي سعيهم لتعزيز الابتكار والكفاءة، أطلق العديد من القادة المُصنفين في القائمة أعمالًا ومشاريع جديدة، لتوسيع نطاق تأثيرهم في المنطقة. ففي هذا العام، أعلنت مجموعة أسياد بقيادة الرئيس التنفيذي عبدالرحمن الحاتمي، عن إنشاء مشروع حفيت للقطارات، بالإضافة إلى بدء عمليات إدارة وتشغيل محطة أسياد للحاويات في ميناء الدقم بسلطنة عمان. بينما أطلقت شركة كونتكت المالية القابضة، بقيادة الرئيس التنفيذي سعيد زعتر، برنامج تمويل جديد يهدف إلى دعم شراء السيارات الكهربائية. وطرحت شركة ألمنيوم البحرين (البا) بقيادة الرئيس التنفيذي علي البقالي، خط منتجات "إترنال" منخفض الكربون، الذي يحتوي على 30% و15% من الألمنيوم المعاد تدويره، في مايو/ أيار الماضي.

أقوى 10 رؤساء تنفيذيين في الشرق الأوسط 2024



1- أمين حسن الناصر

الرئيس، وكبير الإداريين التنفيذيين

الشركة: أرامكو السعودية

الجنسية: سعودي

2- سلطان الجابر

الرئيس التنفيذي للمجموعة، والعضو المنتدب

الشركة: شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)

الجنسية: إماراتي

3-أحمد بن سعيد آل مكتوم

رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي

الشركة: طيران الإمارات والمجموعة

الجنسية: إماراتي

4- سعد بن شريده الكعبي

نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي

الشركة: قطر للطاقة

الجنسية: قطري

5- سيد بصر شعيب

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الشركة: الشركة العالمية القابضة (IHC)

الجنسية: إماراتي

6- نواف سعود الصباح

نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي

الشركة: مؤسسة البترول الكويتية

الجنسية: كويتي

7- سلطان أحمد بن سليم

رئيس مجلس إدارة المجموعة، والرئيس التنفيذي

الشركة: مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)

الجنسية: إماراتي

8- عصام جاسم الصقر

نائب رئيس مجلس إدارة، والرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: بنك الكويت الوطني NBK))

الجنسية: كويتي

9- حاتم دويدار

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: مجموعة &e

الجنسية: مصري

10- عبدالله مبارك آل خليفة

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: مجموعة QNB

الجنسية: قطري