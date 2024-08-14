الإمارات تستحوذ على 42.62 % من صافي أرباح قطاع الاتصالات بالخليج بالربع الثاني

استحوذت دولة الإمارات على نحو 42.62% من صافي أرباح قطاع الاتصالات بدول الخليج بنهاية الربع الثاني من العام الجاري والذي ارتفع بنسبة 18.7% إلى 3.05 مليار دولار من 2.57 مليار دولار في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب رصد لـ"الإمارات اليوم" استند لإفصاحات القطاع بأسواق المال الخليجية، حقق قطاع الاتصالات الإماراتي أرباحًا في تلك الفترة بقيمة 1.3 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بـ 1.038 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2023، مرتفعاً بنسبة 25.2%.

وجاء ذلك بدعم ارتفاع أرباح كلٍ من مجموعة "آند آي" وشركة "الياه سات" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" بنسب 25.5%، 11.7%، 46.23% على التوالي.

واستحوذت السعودية على 36.33% من صافي أرباح القطاع في تلك الفترة بعد تحقيق شركاتها المدرجة أرباحًا بقيمة 1.11 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بـ 964.09 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2023، مرتفعاً بنسبة 14.9%.

وسجلت الشركات الثلاث الكبرى بقطاع الاتصالات بالسوق السعودية شهدت ارتفاعًا بصافي الأرباح في تلك الفترة بنسبة 12.45% وذلك نتيجة زيادة أرباح "موبايلي" التي تعتبر ثاني مقدم لخدمات الهاتف النقال بالمملكة، بنسبة 32.94% بالربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس ذات الفترة من العام الماضي.

ونمت أيضاً أرباح شركة "إس تي سي" التي تعد خامس أكبر شركة مدرجة بالسوق السعودية، بنسبة 9.84% على أساس سنوي بالمقارنة مع أرباح نهاية فترة الربع الثاني من العام 2023. فيما جاء التراجع بأرباح القطاع في تلك الفترة من العام الجاري على الرغم من ارتفاع ضافي دخل شركة "زين السعودية" بـ 7.9%.

كما ارتفعت أرباح قطاع الاتصالات ببورصة قطر بنسبة 14.66% لتصل إلى 302.6 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 263.9 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام السابق وذلك بعد ارتفاع أرباح شركة أوريدو قطر بنسبة 14.9% بالغا 262.92 مليون دولار مقارنة بـ 228.84 مليون دولار بنفس الفترة من العام السابق يليها أرباح شركة فودافون قطر التي ارتفعت بنسبة 13.13%، على أساس سنوي.

وفي بورصة مسقط للأوارق المالية شهدت نتائج أعمال قطاع الاتصالات تحولاً للأرباح حيث بلغت 44.24 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بخسائر بلغت 51.25 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني من العام السابق.

وجاء ذلك بسبب تحول نتائج أعمال شركة عمانتيل للأرباح والتي بلغت 38.71 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بخسائر بلغت 59.04 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام السابق نتيجة لارتفاع الإيرادات.

وتصدرت قائمة الأكثر انخفاضاً بالقطاع في تلك الفترة الأرباح الصافية لشركات الاتصالات المدرجة في بورصة الكويت وذلك بنسبة 3.6% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نتيجة تراجع أرباح كلٍ من شركة "زين" بنسبة 8.7% فيما ارتفعت أرباح شركتي "أريد" و"إس تي سي" بنسبة 17.7% و3% على الترتيب مقارنة بالربع الثاني 2023.

وتراجعت أيضاً أرباح قطاع الاتصالات ببورصة البحرين بنسبة 2% لتصل إلى 56.09 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 58.03 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام السابق وذلك بعد انخفاض أرباح شركة الإتصالات البحريينية - بتلكو بنسبة 0.5% لتصل إلى 52.50 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري من 52.77 مليون دولار بنهاية نفس الفترة من العام السابق فيما ارتفعت أرباح شركة زين البحرين بنسبة 2.73% بالغا 3.58 مليون دولار مقارنة بـ 3.50 مليون دولار بنفس الفترة من العام السابق.