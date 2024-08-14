الهند تتصدر الأعضاء الجدد في " تجارة دبي" بـ 7860 شركة في النصف الأول

تصدر المستثمرون الهنود قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري من غير الإماراتيين بـ 7,860 شركة جديدة، ما يعكس جاذبية دبي للمستثمرين ورجال الأعمال، حسب بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، عن غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي.

وقالت الغرفة، إن باكستان حلت في المرتبة الثانية بـ 3,968 شركة جديدة في النصف الأول من العام، وتلتها مصر بـ 2,355 شركة جديدة، وسوريا بـ 1,358 شركة جديدة، والمملكة المتحدة بـ 1,245 شركة جديدة، والشركات البنغالية في المرتبة السادسة بانضمام 1,119 شركة.

وأضافت أن العراق جاء في المرتبة السابعة في قائمة أعلى جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة مع انضمام 799 شركة جديدة في النصف الأول، وتلتها الصين في المرتبة الثامنة بانضمام 742 شركة، والشركات السودانية في المرتبة التاسعة بـ683 شركة، والأردن في المرتبة العاشرة بانضمام 674 شركة جديدة.

ومن حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي في النصف الأول من العام الجاري، تصدر قطاع التجارة وخدمات التصليح المركز الأول مستحوذاً على 41.5%، وتلاه “العقارات والتأجير وخدمات الأعمال” بنسبة 33.6%، و"الانشاءات" في المرتبة الثالثة بـ 9.4%، و"النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة مستحوذاً على 8.4%، و"الخدمات الاجتماعية والشخصية" خامساً بـ 6.6% من إجمالي الشركات الجديدة.

وفيما يتعلق بأعلى نسب نمو في القطاعات الخمس الأولى للشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي في النصف الأول من العام الجاري، جاء قطاع الإنشاءات في المرتبة الأولى بنمو 23.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وتلاه “النقل والتخزين والاتصالات” بـ 13.6%، ثم “العقارات والتأجير وخدمات الأعمال” بالمرتبة الثالثة بنمو 9.5%.