«ديوا» تدشن 558 محطة توزيع في النصف الأول

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، تدشين الهيئة 558 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها، تضمن ما مجموعه 420 ألفاً و350 ساعة عمل، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكد الطاير مواصلة الهيئة جهودها الدؤوبة لمواكبة الزخم التنموي في إمارة دبي، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في دبي، وتوفير إمدادات الكهرباء وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والاستدامة.

وقال: «نعمل لجعل دبي عنواناً للبنى التحتية المتطورة المتكاملة التي تجعلها الوجهة المثلى للعيش والعمل والاستقرار»، مضيفاً: «انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وخطة دبي الحضرية 2040، نلتزم تعزيز توسعة البنية التحتية للكهرباء في دبي، وترسيخ إنجازاتنا العالمية».

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس راشد بن حميدان، إن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة، يبلغ 72 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت، و6.6 كيلوفولت) إلى 44 ألفاً و472 محطة.