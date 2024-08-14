«إمباور» ترسي عقد بناء محطة واجهة ديرة البحرية

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، انطلاق عمليات بناء محطتها بمنطقة ديرة، وذلك عشية ترسيتها عقد البناء الرئيس للمحطة الجديدة، التي بدورها ستخدم أكثر من 46 مبنى ضمن مشروع «ديرة ووترفرونت - واجهة ديرة البحرية»، المعروف أيضاً باسم مشروع إثراء ديرة، ويستهدف تنشيط وتحديث المنطقة الحيوية، من خلال إقامة 20 منطقة سكنية مؤلفة من ساحات عامة مترابطة تضم شققاً فسيحة، ومساحات تجارية مميزة ومكاتب حديثة، ويتم تنفيذ ذلك مع المحافظة على جمال الطابع التراثي والثقافي لمنطقة ديرة التاريخية.

وأفادت المؤسسة بأن محطة «ديرة ووترفرونت - واجهة ديرة البحرية»، ستعتمد أفضل التقنيات في عمليتها، من خلال استخدام تكنولوجيا تخزين الطاقة الحرارية «TES»، ومياه الصرف المعالجة «TSE» الحاصلة على جوائز عالمية لإنتاج المياه المبردة وضخّها إلى المباني عبر محطات التبادل الحراري الموجودة في كل مبنى.

وأكدت أن أعمال البناء تمضي وفقاً للجدول الزمني المحدد، وبإشراف مباشر من فريق المشروعات الداخلية في «إمباور»، بهدف إنجاز المحطة الجديدة على مرحلتين، بطاقة إنتاجية تصل إلى 39 ألف طن تبريد، حيث ستبدأ عمليات تشغيل المحطة في إطار المرحلة الأولى نهاية يونيو 2025، وبطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 20 ألف طن تبريد صديق للبيئة. ولفتت «إمباور» إلى أنها وبدعم من المستثمرين والمساهمين، ماضية قدماً في ضخ الاستثمارات المدروسة لتوسيع عملياتها في دبي، في إطار التزامها خطط التحديث والتطوير لمنشآتها وطواقمها الفنية بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدماتها من الأفراد والمؤسسات والشركات، إذ تبلغ حصة «إمباور» من سوق تبريد المناطق في دبي أكثر من 80% من الإجمالي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن فرق العمل في المؤسسة تكثف جهودها لتعزيز خدمات تبريد مناطق موثوقة وذات جودة عالية للمتعاملين في مناطق مختلفة من إمارة دبي، حيث تأخذ على عاتقها توسعة نطاق مشروعاتها وعملياتها، لتلبية الطلب المتزايد على تبريد المناطق، والعمل على تطوير بنيتها التحتية من توسيع شبكات التوزيع وزيادة عدد محطات التبريد، واستهداف مناطق جديدة على سبيل المثال محطة «ديرة ووترفرونت» بما يتيح توسيع شبكة متعامليها.