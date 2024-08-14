«طيران الإمارات» تشغل طائراتها المحدثة «بوينغ 777» إلى الرياض وزيوريخ

كشفت شركة طيران الإمارات، أمس، عن خططها لتشغيل طائراتها المحدثة من طراز «بوينغ 777»، إلى وجهتين جديدتين، هما زيوريخ والرياض، وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، كما تعتزم الناقلة إضافة طائرات «بوينغ 777» المحدثة إلى عملياتها في جنيف وبروكسل، لتصبحا أول وجهتين على شبكة الناقلة تتمتعان بمقصورات «بوينغ 777» المحدثة بالكامل على جميع الرحلات.

وذكرت الشركة في بيان، أنها ستواصل توفير المزيد من منتجات الدرجة السياحية الممتازة التي تحظى بشعبية واسعة، ومقصورة درجة الأعمال الجديدة على متن طائرات «بوينغ 777» خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وتعتزم «طيران الإمارات» تشغيل طائراتها «بوينغ 777» المحدثة والمجهزة بأحدث مقصوراتها إلى زيوريخ، عبر الرحلتين «ئي كيه 085» و«ئي كيه 086»، وإلى الرياض عبر الرحلتين «ئي كيه 819» و«ئي كيه 820»، لتكون الوجهة الأولى التي تشهد الدرجة السياحية الممتازة في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

واعتباراً من 22 سبتمبر المقبل، ستصبح جنيف أول وجهة في شبكة «طيران الإمارات» تضم مقاعد الدرجة السياحية الممتازة ومقصورات درجة الأعمال المحدثة كلياً على جميع الرحلات، مع تقديم طائرة «بوينغ 777» المحدثة على الرحلتين «ئي كيه 89» و«ئي كيه 90»، كما ستشغل الناقلة رحلة ثانية إلى بروكسل بطائرة «بوينغ 777» المحدثة عبر الرحلتين «ئي كيه 181» و«ئي كيه 182» بمعدل ست رحلات أسبوعياً، اعتباراً من التاسع من أكتوبر المقبل.

وتعتزم الناقلة خدمة 28 وجهة بالدرجة السياحية الممتازة حتى نهاية هذا العام، حيث تم حتى الآن، الانتهاء من تحديث 25 طائرة.