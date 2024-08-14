تسهيل إجراءات ترخيص الوسائل البحرية في دبي

وقعت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الخليج لصناعة القوارب «غلف كرافت»، لتسهيل إجراءات تقديم خدمات تسجيل الوسائل البحرية للمتعاملين، حيث وقع الاتفاقية من جانب السلطة، الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، ومن جانب «غلف كرافت» نائب العضو المنتدب، عبير محمد الشعالي.

وأفاد بيان صادر أمس، أنه بموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في إنشاء نافذة موحدة، يتم من خلالها القيام بعملية إجراءات تسجيل وترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، وذلك في سبيل تعزيز العمل المشترك في هذا النطاق، حيث سيكون بإمكان المتعامل شراء الوسيلة البحرية من منافذ البيع التابعة لشركة «غلف كرافت»، وتسجيلها من خلالهم مباشرة عبر نظام سلطة دبي البحرية الإلكتروني، وضمن إطار قانوني تحكمه الاتفاقية المبرمة.

وقال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، إن توقيع الاتفاقية مع «غلف كرافت»، يسهم في تحقيق التوجهات الحكومية بشأن تسهيل إجراءات المتعاملين، مؤكداً حرص سلطة دبي البحرية على العمل بشكل وثيق مع الشركاء، لتحقيق توجهات السلطة بشأن تنظيم ترخيص الوسائل البحرية العاملة في دبي.