«أدنوك للحفر» تُدرج أسهمها في «مؤشرات MSCI»

كشفت شركة «أدنوك للحفر»، أمس، عن إدراج أسهمها في «مؤشرات MSCI» اعتباراً من إغلاق السوق في 30 أغسطس 2024، بما في ذلك «MSCI EM»، و«MSCI UAE» بعد استيفاء المعايير اللازمة، إذ ستصبح الشركة بذلك العضو الـ12 في «مؤشر MSCI الإمارات العربية المتحدة» (MSCI UAE).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالرحمن عبدالله الصيعري: «نجاحنا في إدراج الشركة في مؤشرات بحجم (MSCI) سيعزز جهود الشركة التوسعية، وسيسهم في تنويع قاعدة مستثمريها، كما سيدعم إبراز نموذج أعمالنا وملف إيراداتنا بشكل أكثر وضوحاً في الأسواق العالمية».

وأضاف: «حققنا هذا الإنجاز بفضل التزامنا الراسخ بتحقيق التميز ورفع الكفاءة في جميع عملياتنا، وتعزيز معايير السلامة والنمو المستدام، والتركيز على المستثمرين، كما كان لدعم مساهمينا المستمر دور فعال في تحقيق هذا الإنجاز».

وفي مايو 2024، أكملت شركة «أدنوك» بنجاح طرحاً مؤسسياً لـ880 مليون سهم في «أدنوك للحفر» مقابل 935 مليون دولار (3.434 مليارات درهم). ويمثل عدد الأسهم المطروحة 5.5% من إجمالي رأس المال الصادر والأسهم القائمة لشركة «أدنوك للحفر»، وقد نجح الطرح في رفع نسبة التداول الحر لأسهم الشركة إلى 16.5%، ما سمح للشركة بتلبية جميع متطلبات إدراج «مؤشر MSCI» اللازمة. ويوفر الإدراج في «مؤشرات MSCI» إمكانية انتشار أكبر للشركة، ويسلط الضوء عليها بين المستثمرين العالميين، ويزيد من مصداقية أسهم الشركة في الأسواق المالية.

ومن المتوقع أن يعزز إدراج أسهم «أدنوك للحفر» السيولة، بالنظر إلى التدفقات النقدية المتوقعة والإقبال المحتمل من المستثمرين المؤسسيين النشطين الذين يتتبعون «مؤشرات MSCI».