«ستاندرد آند بورز»: نمو قطاع التأمين التكافلي بالإمارات 20% في 2024

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية «إس آند بي»، أن ينمو قطاع التكافل في دولة الإمارات، ثاني أكبر سوق للتكافل في المنطقة، بنسبة تراوح بين 15% و20% خلال العام الجاري.

كما توقعت في تقرير صدر أمس، أن ينمو قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج بنحو 15% إلى 20% في عام 2024، مع إيرادات تتجاوز 20 مليار دولار.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تسجل شركات التكافل في البحرين والكويت وعُمان وقطر معدلات نمو تراوح بين 5% و10%.

وذكرت الوكالة أن قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج شهد توسعاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، وكان نمو الإيرادات قوياً بشكل خاص خلال 2022-2023، عندما حقق القطاع نمواً بنسبة راوحت بين 20% و25% سنوياً، حيث كانت السوق السعودية هي المحرك الرئيس لهذا النمو.