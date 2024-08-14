439 مليون درهم صافي أرباح «موانئ أبوظبي» في الربع الثاني

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، تحقيق صافي أرباح بلغ 439 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، بينما بلغ صافي الأرباح بعد استقطاع حصص الأقلية 333 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 16% على أساس سنوي، مشيرة إلى ارتفاع الإيرادات بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 4.18 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت الشركة في بيان، أن ارتفاع الإيرادات يعود إلى النمو العضوي في قطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، إضافة إلى استحواذات «نواتوم» و«جي إف إس»، لافتة إلى أن الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت بنسبة 56% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.07 مليار درهم في الربع الثاني، وبلغت نسبة هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 25.6% خلال الفترة ذاتها.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي: «أثبتت نتائجنا القوية للربع الثاني نجاح خطتنا للتوسع الدولي التي تنفذها المجموعة، وتعزز من خلالها القيمة التي تقدمها، وقد حققنا ذلك ليس فقط عبر عمليات الاستحواذ، لكن أيضاً عبر النمو العضوي القوي في جميع قطاعات أعمالنا».

وأضاف: «خلال الفترة المتبقية من عام 2024 وما بعدها، نحن على ثقة بأننا على المسار الصحيح لاستكمال خطط التوسع الدولي بما يحقق الربحية للمجموعة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية في مجموعة موانئ أبوظبي، مارتن آروب: «تعكس نتائجنا المالية القوية للربع الثاني من 2024 تأثيرات عمليات الاستحواذ التراكمية التي قمنا بها أخيراً، والنمو العضوي الإيجابي لمحفظة أعمالنا القائمة على خمسة قطاعات أعمال رئيسة، والتي قادها خلال هذه الفترة قطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي».