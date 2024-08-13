"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو قطاع التأمين التكافلي في الإمارات 20% خلال 2024

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "أس آند بي"، اليوم، أن ينمو قطاع التكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر سوق للتكافل في المنطقة، بنسبة تتراوح بين 15% - 20% في عام 2024.

كما توقع التقرير الذي صدر اليوم أن ينمو قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج بنحو 15% إلى 20% في عام 2024، مع إيرادات تتجاوز 20 مليار دولار.

وأوضح أنه من المتوقع أن تسجل شركات التكافل في البحرين والكويت وعُمان وقطر معدلات نمو تتراوح بين 5% - 10%.

وذكرت الوكالة أن قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج، شهد توسعا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، وكان نمو الإيرادات قويا بشكل خاص خلال 2022 - 2023، عندما حقق القطاع نموا بنسبة تراوحت بين 20% -25% سنويا، حيث كانت السوق السعودية هي المحرك الرئيس لهذا النمو.

و توقعت أن تستمر شركات التأمين الإسلامية الخليجية، في الاستفادة من العديد من العوامل الإيجابية خلال 6 - 12 شهرا المقبلة، وتشمل استمرار الظروف الاقتصادية المواتية التي تؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين، وذلك بفضل الاستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية والنمو السكاني والمبادرات التنظيمية.

كما توقعت أن تظل الظروف الائتمانية الإجمالية لشركات التأمين الإسلامية مستقرة، خلال الـ 6 - 12 شهرا القادمة و أن تظل عمليات الاندماج أمرا محتملا في ظل استمرار العديد من شركات التأمين الإسلامية الصغيرة ومتوسطة الحجم في تحقيق أرباح ضعيفة نسبيا.