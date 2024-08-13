282 مليار درهم تجارة «دييز» في 2023 بنمو 33%

حققت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) نتائج قياسية وأرقاماً استثنائية على صعيد إجمالي التجارة خلال عام 2023 عبر المناطق الاقتصادية المنضوية تحت مظلتها، وهي المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي، والتي سجل إجماليها نحو 282 مليار درهم، بنموٍ ملحوظ وصلت نسبته إلى 33% مقارنةً بالعام الماضي.

وكشفت «دييز» عن ارتفاع نسبة إسهام مناطقها الاقتصادية في تجارة إمارة دبي غير النفطية إلى 13.5% خلال العام الماضي، مقارنةً بنسبة 11.4% في عام 2022، حيث جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيس بالزيادة الكبيرة في نسبة الواردات التي سجّلت 48%، بما يُقارب 51 مليار درهم، وذلك للعام الثاني على التوالي، ليصل إجمالي قيمة الواردات إلى 157.6 مليار درهم.

وسجّلت السلطة قفزة تاريخية في قيمة صادراتها إلى مختلف دول العالم خلال عام 2023، بعد تجاوزها حاجز المليار درهم للمرة الأولى، حيث وصلت إلى 7.8 مليارات درهم، وهو ما يُعادل زيادة بنحو سبعة أضعاف في قيمة صادرات السلطة مقارنة بعام 2022، كما وصلت قيمة إعادة التصدير إلى 116.1 مليار درهم.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز): «تمضي (دييز) بخطى ثابتة واستراتيجية مدروسة نحو تعزيز مساهمتها النوعية في تجارة دبي والوصول إلى آفاق جديدة من الريادة، ترسيخاً لدورها الحيوي في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز موقعها الريادي ومساعيها الرامية إلى أن تكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل».

وأشار سموه إلى أن النتائج اللافتة وغير المسبوقة التي تحققها «دييز» على أكثر من صعيد، تعكس مكانة دبي المرموقة والمتنامية، بوصفها الخيار الأبرز للشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وكذلك دور الإمارة المحوري كحلقة وصل أساسية ضمن منظومة التجارة العالمية، باعتبارها وجهة تجارية وصناعية وخدمية ومهنية متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي، معتبراً أن نهج التكامل في منظومة «دييز» يواصل إثبات فاعليته في دعم الاقتصاد الوطني والمحلي، وترك أثره الإيجابي في خدمة كل القطاعات الاستراتيجية، وزيادة القدرات التنافسية الجاذبة لإمارة دبي.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«دييز»، الدكتور محمد الزرعوني، إن «النتائج الاستثنائية التي سجلتها السلطة خلال عام 2023، وما حققته من نمو شامل وإنجازات متميزة وقفزة تاريخية في قيمة تعاملاتها التجارية وصادراتها، تدفعنا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المشرّفة عاماً بعد عام، واستكمال مسيرة التقدم والتطوير الشامل والابتكار في جميع المناطق الاقتصادية العاملة تحت مظلة السلطة».

• قفزة تاريخية في قيمة الصادرات بلغت 7.8 مليارات درهم بزيادة 7 أضعاف على عام 2022.