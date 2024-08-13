«وربة» الكويتي يدرج صكوكاً مستدامة في «ناسداك دبي»

رحبت بورصة ناسداك دبي بإدراج صكوك مستدامة قيمتها 500 مليون دولار، أصدرها بنك وربة، أحد البنوك الإسلامية في الكويت، والذي يعد رابع إدراج ضمن إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان البالغة قيمتها ملياري دولار.

وأفادت البورصة في بيان أمس، بأن هذا الإدراج يحظى بأهمية خاصة، باعتباره أول إصدار على الإطلاق لصكوك مستدامة في الكويت؛ وفقاً لإطار التمويل المستدام لبنك وربة، مشيرة إلى أنه تم تحديد استحقاق شهادات الاستدامة بمدة خمس سنوات لدعم المشروعات والمبادرات الصديقة للبيئة، تماشياً مع أهداف الاستدامة العالمية.

وتواصل «ناسداك دبي» استقطاب إدراجات الصكوك والسندات، إضافة إلى الإصدارات المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصكوك والسندات المدرجة في البورصة 134 مليار دولار، فضلاً عن الإدراجات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي بلغت قيمتها 30 مليار دولار، وتمثل قيمة الصكوك المستدامة منها 18 مليار دولار، بما في ذلك الإصدار الأخير من بنك وربة.

وحظي إدراج صكوك بنك وربة المستدامة بإقبال هائل من المستثمرين، حيث وصل حجم الاكتتاب إلى 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 3.6 أضعاف حجم الإصدار، ما يؤكد قوة الطلب المتزايدة على فرص الاستثمار المستدامة في المنطقة.

واحتفالاً بهذا الإدراج، قام الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين حمد الغانم، بقرع جرس الافتتاح لجلسة التداول في بورصة ناسداك دبي، بحضور الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي.

وقال الغانم: «يسعدنا أن نعلن عن هذا الإدراج الناجح لصكوكنا في (ناسداك دبي)، حيث تبنى البنك الاستدامة ركيزة استراتيجية أساسية، إلى جانب تزويد المتعاملين بأفضل التجارب والحلول المصرفية المتميزة، ويسهم ذلك أيضاً في الجهود التي يبذلها بنك وربة في مجال الاستدامة».

من جهته، قال علي: «حريصون على مواصلة دعمنا المستمر لمبادرات التمويل الأخضر والمستدام في المنطقة، وفي هذا الإطار، يسعدنا الترحيب بإدراج صكوك بنك وربة المستدامة في ناسداك دبي، بما يعكس التزامنا توفير منصّة قوية للأدوات المالية التي تدعم التنمية المالية المستدامة».

ومع هذا الإدراج الإضافي، يبلغ إجمالي القيمة المستحقة لصكوك بنك وربة 1.25 مليار دولار من خلال ثلاثة إدراجات في بورصة «ناسداك دبي».