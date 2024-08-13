مزاد لشهادات الطاقة النظيفة

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الثالث لعام 2024، لمخطط شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، الذي يستمر حتى يوم 13 سبتمبر 2024.

وتهدف شهادات الطاقة النظيفة إلى تمكين الجهات العاملة في أبوظبي من إزالة الكربون من استهلاكها للطاقة، وخفض «النطاق 2» لانبعاثات الغازات الدفيئة، وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها البيئية والتحقق منه، وتوثيق أن الكهرباء التي تستهلكها الجهات في أبوظبي صادرة عن مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.