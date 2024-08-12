عام استثنائي لـ "دييز" بنتائج قياسية في 2023 تعزز مساهماتها في التنمية الاقتصادية

حققت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" نتائج قياسية وأرقام استثنائية على صعيد إجمالي التجارة خلال عام 2023 عبر المناطق الاقتصادية المنضوية تحت مظلتها وهي المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي، والتي سجل إجماليها نحو 282 مليار درهم بنموٍ ملحوظ وصلت نسبته إلى 33% مقارنةً بالعام الماضي.

وكشفت "دييز" عن ارتفاع نسبة مساهمة مناطقها الاقتصادية في تجارة إمارة دبي غير النفطية إلى 13.5% خلال العام الماضي، مقارنةً بنسبة 11.4% في عام 2022، حيث جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة الكبيرة في نسبة الواردات التي سجّلت 48٪، بما يُقارب 51 مليار درهم، وذلك للعام الثاني على التوالي، ليصل إجمالي قيمة الواردات إلى 157.6 مليار درهم إماراتي.

وسجّلت السلطة قفزةً تاريخيةً في قيمة صادراتها إلى مختلف دول العالم خلال عام 2023، بعد تجاوزها حاجز المليار درهم للمرة الأولى، حيث وصلت إلى 7.8 مليار درهم، وهو ما يُعادل زيادة بحوالي سبعة أضعاف في قيمة صادرات السُلطة مقارنة بعام 2022. كما وصلت قيمة إعادة التصدير إلى 116.1 مليار درهم إماراتي.

قفزة تاريخية

وبهذا الصدد، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تمضي دييز بخطى ثابتة واستراتيجية مدروسة نحو تعزيز مساهمتها النوعية في تجارة دبي والوصول إلى آفاق جديدة من الريادة، ترسيخاً لدورها الحيوي في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033 وتعزيز موقعها الريادي ومساعيها الرامية إلى أن تكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل".

وأشار سموه إلى أن النتائج اللافتة وغير المسبوقة التي تحققها "دييز" على أكثر من صعيد، تعكس مكانة دبي المرموقة والمتنامية بوصفها الخيار الأبرز للشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وكذلك دور الإمارة المحوري كحلقة وصل أساسية ضمن منظومة التجارة العالمية باعتبارها وجهة تجارية وصناعية وخدمية ومهنية متقدمة على المستوى الإقليمي والدولي، مُعتبراً أن نهج التكامل في منظومة "دييز" يواصل إثبات فاعليته في دعم الاقتصاد الوطني والمحلي، وترك أثره الإيجابي في خدمة كافة القطاعات الاستراتيجية وزيادة القدرات التنافسية الجاذبة لإمارة دبي.

نمو شامل

وتعليقاً على هذه النتائج الإيجابية، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لـ"دييز": "إن النتائج الاستثنائية التي سجلتها السُلطة خلال عام 2023، وما حققته من نمو شامل وإنجازات مُتميزة وقفزة تاريخية في قيمة تعاملاتها التجارية وصادراتها، تدفعنا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المُشرّفة عاماً بعد عام، واستكمال مسيرة التقدم والتطوير الشامل والابتكار في جميع المناطق الاقتصادية العاملة تحت مظلة السلطة. وهذا ما يشجعنا على المضي نحو إطلاق المزيد من المبادرات والمشاريع التنافسية، وتعزيز جسور التعاون مع مختلف الجهات، وتوفير أفضل المزايا والحوافز والخدمات والتسهيلات التي تسهم في تحويل تطلعات إمارة دبي الطموحة إلى واقع ملموس خلال الأعوام القليلة المقبلة، وكل ذلك بفضل توجيهات ودعم القيادة الحكيمة وجهود كوادرنا البشرية".

وأضاف الزرعوني: "تحرص دييز على مواصلة تحقيق مثل هذه النتائج الاستثنائية، خاصةً في ضوء استراتيجيتها الجديدة ومستهدفاتها الطموحة والرامية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة إقليمية وعالمية رائدة في مجال الاستثمار بكافة فئاته وأنواعه، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة فيما يتعلّق بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، عبر الارتقاء المستمر بنوعية الخدمات المُقدّمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والشركات بمختلف أحجامها إلى مستويات أعلى من الجودة والكفاءة، وصولاً إلى بناء اقتصاد مُستدام قائم على المعرفة والابتكار في دبي يُرسخ مكانة الإمارة كشريك عالمي رائد ومركز تجاري دولي محوري وجاذب ومؤثر".

شركاء استراتيجيون

وشملت قائمة أبرز شركاء "دييز" الاستراتيجيين في عام 2023، كلاً من: الصين التي تتصدر القائمة مع وصول حجم التعاملات التجارية معها إلى 89.9 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 32.8% مقارنة بعام 2022، والهند بحجم تعاملات بلغ 15.9 مليار درهم وبنسبة نمو وصلت إلى 51.7%، ومن ثم العراق التي وصل حجم التعاملات التجارية بينها وبين "دييز" إلى 15.5 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 7.7%.

كما تضمنت قائمة شركاء "دييز" كلاً من: فيتنام بحجم تعاملات بلغ 15.4 مليار درهم وبنمو 172%، ومن ثم الولايات المتحدة الأميركية 12.3 مليار درهم بنمو 110%، يليها تركيا 10.5 مليار درهم بنمو 83.6%.

دور حيوي

"دييز" التي سجلت في العام 2023 نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المسجلة تحت مظلتها بنسبة 15.3% وبلغ مجمل عدد الكوادر البشرية العاملة ضمن المناطق الاقتصادية التابعة لها أكثر من 70 ألف موظف، كانت قد أعلنت سابقاً عن تحقيقها أداءً استثنائياً في عام 2023 على صعيد أرباحها التشغيلية التي سجّلت قفزة نوعية وبلغت نسبتها 64.6%، إلى جانب ارتفاع إجمالي إيراداتها بنسبة 8.1% مقارنة مع عام 2022، حيث وصلت نسبة النمو في صافي أرباح السُلطة إلى 5.1% خلال 2023، فيما بلغت نسبة أرباحها قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 49.2%.

وتهدف "دييز" من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى زيادة مساهمتها في اقتصاد دبي، وتمكين الأعمال وإثراء الحياة الاقتصادية وبناء اقتصاد مُتجدّد، في حين تركز من خلال طموحها على الانطلاق نحو فرص اقتصادية لا حُدود لها، وذلك من خلال تنمية العلاقات ونجاح المتعاملين والرؤية المستقبلية من خلال التحفيز على الابتكار.

وتُوفر "دييز" عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث وهي المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، منظومة متقدمة ومتكاملة تساهم في تسهيل الدخول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، معززة بشبكة عالمية ذات إمكانات لوجستية وإدارية وتقنية رفيعة المستوى. وتقدم "دييز" نموذجاً مثالياً للتجربة الشاملة من العيش والعمل والترفيه، والتي تعزز من جاذبية دبي كمركز رئيسي للاستثمار في المنطقة، بما توفره من خيارات عالمية المستوى سواء من ناحية البنى التحتية الداعمة للأعمال أو الأطر التشريعية والتنظيمية، وكذلك الخيارات المعيشية التي تتوافر فيها مقومات الحياة العصرية والخدمات والمرافق المتطورة.