فعاليات للتعريف بتسهيلات استرداد ضريبة بناء مساكن المواطنين

أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب، مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتوسع في نشر الثقافة الضريبية، وتنظيم فعاليات مشتركة، للتعريف المتواصل بمستجدات وآليات تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بشكل عام، خصوصاً في ما يتعلق بآليات الاستفادة من التسهيلات المقدمة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية، لإسعاد المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة المستقرة لهم.

وقّع المذكرة، مدير عام الهيئة، خالد علي البستاني، والمدير التنفيذي للمؤسسة عمر حمد بوشهاب.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن المذكرة التي تم توقيعها في مقر المؤسسة بدبي، تهدف إلى تطوير العلاقات المشتركة بين الهيئة والمؤسسة، وترسيخ أسس التعاون في مختلف المجالات، والتنسيق لإطلاق مبادرات وفعاليات متنوعة، لزيادة الوعي بأهمية وآليات الامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية.

كما تهدف إلى زيادة التعاون بين الهيئة والمؤسسة في العديد من المجالات، من بينها تنفيذ مجموعة من ورش العمل، لنشر الوعي الضريبي بين فئات مجتمع الأعمال، وإحاطتهم بصفة مستمرة بمستجدات التشريعات والإجراءات الضريبية، وتنسيق المشاركات في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات مع الوفود التجارية في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي، والتعاون في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة التي تدخل في نطاق عمل الجانبين.

وتهدف أيضاً إلى تنظيم أنشطة مشتركة، لتوضيح أهمية الالتزام بالتشريعات الضريبية، والدور المهم للنظام الضريبي في دعم جهود الدولة للتوسع في تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة المصادر المستدامة لتحقيق المزيد من الرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار.

وقال البستاني: «تسهم هذه الخطوة في وضع إطار فعّال للتعاون المشترك بين الجانبين، بما يدعم خطط الهيئة، لترسيخ بيئة ضريبية مشجعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، من خلال خطط التوعية المستمرة، للوصول إلى جميع فئات المجتمع».

وأضاف: «من هذا المنطلق نكثف الجهود لتقديم خدمات استباقية مستدامة بأساليب مبتكرة لتلبية تطلعات المتعاملين، ومن أبرز الخطوات في هذا المجال، إطلاق الهيئة، أخيراً، تطبيقها الذكي (مسكن)، الذي يوفر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة».

من جانبه، قال بوشهاب، إن «نشر الوعي الضريبي بين المواطنين، لاسيما في ما يتعلق ببناء المساكن، أمر بالغ الأهمية»، مشيراً إلى أن هذا التعاون مع «الاتحادية للضرائب»، يسهم في تحقيق هدف المؤسسة، المتمثل في تمكين المواطنين من بناء منازلهم بكل سهولة ويسر.

وأضاف: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمواطنين في ما يخص استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن، وذلك من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بذلك».